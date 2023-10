La líder de las madres de los falsos positivos de Soacha a la que Gustavo Bolívar le cerró la puerta del Congreso

.Publicidad.

A Jaqueline Castillo siempre le tocó difícil. En Soacha vivía con su esposo, sus hijos y un hermano al que no siempre le había ido bien. Incluso en el 2008 estaba buscando trabajo de manera desesperada. En Bogotá, la ciudad de las oportunidades, no siempre las puertas están abiertas. Tocó las que pudo hasta que Jaime Castillo Peña, el nombre de su hermano, le apareció la posibilidad de irse a cuidar una finca a Ocaña. Tenían una cita previa para hablar de las condiciones de trabajo en un café en Bogotá. Jaime incluso le pidió a Jaqueline que le guardara la cena, que él llegaría a tiempo, pero nunca volvió. Era el 2 de marzo del 2008. Algún tiempo después Jaqueline se encontró con la verdad: A su hermano se lo había acribillado el ejército el 12 de agosto del 2008. Fue encontrado dos meses después en una fosa común junto a otros cinco cuerpos más.

Sacarlo fue una experiencia imborrable. Estaba enterrado en una finca, en un hueco de unos tres metros. Todos amontonados, sin ningún orden, como si fuera carne podrida. Mientras todos los demás cuerpos estaban con el vestido camuflado a su hermano lo enterraron sin eso. Fue duro, muy duro.

-Publicidad.-

Poco a poco fue conociendo casos de otras mujeres a las que, como a ella, el ejército les había quitado todo. En Soacha nada más eran 19 los casos. Jaqueline, sacando fuerzas de donde no había, organizó a otras mujeres que estaban como ella. Incluso después de asistir al velorio de su hermano fue a la Personería de Soacha y se contactó con ellas para hacer uno de los colectivos con mayor reconocimiento nacional e internacional, el de las Madres de los Falsos Positivos MAFAPO. Gracias a la creación del espacio El Costurero de la Memoria en el Centro de Memoria pudieron empezar los jueves a hacer reuniones semanales.

Luz Marina Bernal. Uno de los casos insignes de los Falsos Positivos

Publicidad.

Poco a poco han conseguido logros como reconocer que esto sucedió y que 6.402 muchachos según la estipuló la JEP. Castillo quería participar, como directora del colectivo MAFAPO (Madres de Falsos Positivos), en política. En las pasadas elecciones al congreso intentó ingresar a la lista al Senado del Pacto Histórico pero su experiencia fue amarga: “Inicialmente yo hice la solicitud para participar en la lista, me contactó directamente el Movimiento MAIS. Después de muchos tropiezos, finalmente me llamaron en diciembre de 2021 a decirme que fui aceptada y que tenía que salir corriendo a una notaría a registrar mi firma y huella, lo cual era imposible porque no me encontraba cerca a una. Primero me pareció una falta de respeto porque tenía el puesto 83 al Senado, el cual no me iba a servir para nada. Lo que hice fue renunciar y, finalmente, me contactaron porque como había estado en la lista del Pacto Histórico durante 13 días, eso implicaba gastos y aportes a la campaña política”. Uno de los senadores señalados de darle el portazo fue el entonces senador Gustavo Bolívar.

El pasado 3 de octubre el presidente Gustavo Petro reconoció y pidió perdón, junto a su ministro de defensa por los casos de Falsos Positivos 15 años después de que esto sucedieran. Jaqueline estaba ahí, en primera fila, junto a familiares de otras 19 víctimas. Lo único que querían es que a la reunión estuvieran presentes quien fuera el ministro de defensa de este horror, Juan Manuel Santos y su jefe directo, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Les mandaron una carta incluso para recordarles responsabilidades. Aún no hay respuesta.