La estrategia de MasterChef para que no se filtre el ganador del reality

Estamos a escasos días de conocer quién se llevará el premio mayor del programa del canal RCN. Sin embargo, para que no hayan sorpresa, se idearon tremendo plan

MasterChef Celebrity es uno de los realities más populares de la televisión colombiana. Con cada temporada, la emoción de la gente va en aumento. Y es que, es innegable que este formato ha tenido una gran acogida en el país. Aunque, es cierto que esta temporada no ha logrado obtener los mismos números de sus antecesoras. Pese a esto, son miles los colombianos conectados con el canal RCN. Ahora estamos a puertas de saber cuál es el ganador de MasterChef de esta temporada. Sin embargo, hay una gran estrategia para que no se filtre el participante que se llevará el gran premio.

Así es como RCN evitará que se filtre el ganador de MasterChef Celebrity

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha estado plagada de filtraciones e informaciones. Datos sobre el dinero que reciben los famosos. También se ha conocido como es todo el tema de la prueba de platos y mucho más. Sin embargo, hay algo que el canal RCN espera que no se filtre antes de tiempo. Se trata del ganador de MasterChef Celebrity. Y es que, en busca de que no se conozca esto sino hasta el domingo, el canal ya tendría una respectiva estrategia. El encargado de dar a conocer esto fue el reconocido periodista Carlos Ohcoa. Este paisa, suele compartir primicias y "chismes" por el estilo, así que no sería descabellado.

Según el periodista, el canal graba diferentes celebraciones de la final. Es decir, con cada uno de los finalistas se graba un momento en el cuál salen como ganadores. Teniendo esto en cuenta, habrían 4 finales diferentes y no se sabría cuál de ellos es el definitivo. De esta manera, solo se podría conocer el verdadero ganador de MasterChef Celebrity hasta el domingo 8 de octubre. Una estrategia acertada que asegura que solo el canal RCN tenga el dato exacto de quién se llevó esta temporada. Habrá que ver si funciona o en redes empieza a circular algún nombre antes del domingo.

