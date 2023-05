“Todo lo del pobre es robado” La furia de Erika Zapata a quienes le dicen que su belleza es puro filtro

Una de las reporteras más reconocidas de Noticias Caracol, por estos días, es Erika Zapata. La antioqueña es querida por los televidentes gracias a su particular forma de dar la información. Su uso de modismo y su evidente acento la han llevado ha obtener especial atención de las personas y por esto mismo, en algunas ocasiones, se ha hecho tendencia en redes sociales.

A pesar de la buena acogida que ha tenido Zapata, también hay quienes la señalan y critican no sólo por el uso de palabras coloquiales, sino también por su apariencia física y fotos.

La periodista es bastante activa tanto en Twitter como en Instagram, aunque en las dos redes sociales suele compartir contenido relacionado con su trabajo, especialmente en Instagram comparte fotos en las que su belleza suele llamar la atención.

Sin embargo, estás imágenes también han llevado a que Erika Zapata reciba malos comentarios. Muchos de sus seguidores aseguran que usa demasiados filtros.

Ante la rafaga de malos comentarios que constantemente recibe, la reportera de Caracol Noticias decidió responderle a sus detractores y hacerles saber cómo esos comentarios malintencionados la han hecho sentir.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada.” y añadió “Me han hecho sentir remal.”, expresó en Twitter la antioqueña.

El trino de Erika Zapata generó todo tipo de reacciones entre las que se destacaron los mensajes de apoyo “Envidia es mejor despertarla.. Eres linda e inteligente”, “No pares bolas. La única persona que necesita saber que estás bien, eres tú”, “el ser humano juzga al que sobresale, es decir, por envidia”, “usted suba las cosas como quiera que si es con filtro o sin filtro eso es asunto suyo”, fueron algunas de las respuestas a las declaraciones de la periodista.

