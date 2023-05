Trabajaba tranquila y el tipo llegó a joderla: Este es último video de Erika antes de que la mataran

.Publicidad.

Han pasado 48 horas desde que Christian Rincón llegó a donde trabajaba Erika Aponte, en la caja de Jennos Pizza. Ese domingo, día de las madres, la pizzería estaba a reventar. Sin embargo Christian, insistente como una enfermedad, llegó al negocio a montársela una vez más. Llevaban separados hacía unos meses pero el hombre no aceptaba la realidad. Siempre quiso más, siempre estuvo dispuesto a hacer lo que fuera posible para estar con ella. Nunca entendió el no y entonces el monstruo, que siempre estuvo ahí, salió a flote. En esta cámara de seguridad queda registrado el momento en el que Rincón llegó a joder a su ex novia. Nadie sabe qué le dijo, cual fue la amenaza para que ella dejara su puesto de trabajo. Las compañeras de oficio se estremecieron cuando, minutos después, escucharon los disparos. No podían creer que Erika había caído.

-Publicidad.-