La particular manera de presentar de la periodista Erika Zapata ha hecho que en varias ocasiones sea blanco de críticas, aunque también la ha llevado a ganarse el cariño de las personas, pues muchos señalan que es auténtica y no aparenta. A esto, muchos de sus seguidores andan al tanto acerca de la información que se revela de su vida más allá de la pantalla.

Hace un tiempo, en una emisora nacional, la periodista dijo que había sufrido una decepción amorosa, lo que hizo que hasta el día de hoy no tenga una pareja sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, Erika Zapata aprovechó para contar la historia de cómo Sebastián Palacio, su colega de noticiero, pasó de ser su “amor platónico” a convertirse en su mejor amigo y compañero de trabajo.

“Yo tengo el inicio de esta historia. Yo tengo que confesarles algo, eso fue algo de hace mucho tiempo, casi nunca lo cuento, desde que estaba en la universidad veía las noticias que hacía Sebas (...) yo me mantenía encantada no solamente porque era bonito, sino porque me gustaban sus notas, yo lo admiraba”, inició diciendo Zapata.

Al terminar de contar la historia, Sebastián Palacio agregó que ahora las demás personas incluidas él, son las que quieren tomarse fotos con Erika Zapata y sin dejar que terminara de hablar, ella lo interrumpió diciendo “ ya somos novios”. Inmediatamente, Palacio dijo entre risas: “no, eso está por confirmarse”.

Más allá de las bromas, Erika Zapata también en sus historias mediante la dinámica de preguntas y respuestas, reveló que aunque Sebastián Palacio es su mejor amigo, no le gusta pro si piensa que es un hombre perfecto. Además destacó las cualidades que le gustan del reportero.