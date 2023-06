¿La democracia en riesgo por falta de autoridad?

Por: CARLOS ARIZA |

junio 13, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La Paz total es una de las frases, aunque NEGADA por el Presidente Petro; es una palabra muy utilizada desde que su partido llegó al gobierno. La han vendido como la solución para acabar con la violencia en el país, sin embargo; luego de diez meses de gobierno, los grupos ilegales al margen de la ley; esto incluye narcotraficantes, guerrilleros y terroristas, para no usar términos técnicos; han incrementado sus operaciones violentas en contra de las Fuerzas Armadas de Colombia, en contra de la población civil y en contra de los Líderes sociales que se oponen a la destrucción depredadora de zonas para cultivar coca y construir laboratorios para producir cocaína así como para deforestar para vender madera ilegal o hacer minería ilegal.

Ahora, hace unos pocos días, luego de que se terminara el Cese al fuego con el Clan del golfo y con las Disidencias de alias "Iván mordisco", este último grupo terrorista ha declarado que va a incrementar sus operaciones en Meta, Caquetá, Putumayo, y además; que va a volver a poner en operaciones al Frente 52 que tendrá operaciones en Meta y Cundinamarca. A lo anterior se suma que han establecido carnetización y permisos para movilizarse en sus zonas de operaciones, y adicional a lo anterior van a intervenir de forma ilegal en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en Octubre en el país y dentro de lo que han implementado es impedir que los aspirantes que no están de acuerdo con su ideología política y que están aspirando a Alcaldías o Gobernaciones en las zonas que están bajo su control NO PUEDEN HACER PROCELITISMO. Significa que van a controlar y obligar a los votantes a elegir a quienes ellos (las FARC) les digan. El Gobierno nacional no se ha pronunciado acerca de este problema, de una forma SERIA Y RESPONSABLE, es decir; salieron con unas notas en medios que son insulsas, no dicen nada y no ponen sobre la mesa una ESTRATEGIA CLARA para combatir a estas organizaciones que poco a poco, escudados en el proceso de Paz Total, han ido tomando fuerza, poder y se han vuelto a apoderar de zonas en las que las Fuerzas Militares habían retomado el control. Este tipo de Incidentes de seguridad, demuestra que NO HAY GARANTÍAS por parte del gobierno actual para PROTEGER Y GARANTIZAR la democracia en Colombia y deja en entredicho sí las elecciones serán o no consideradas legales ya que los grupos armados al margen de la ley van a SOMETER AL ELECTORADO a su voluntad sin permitirles elegir libremente, es por todo lo anterior que la pregunta para el Gobierno de turno es: ¿Está la democracia y el voto en Colombia enrRiesgo?

