La alternativa al crédito bancario que ha permitido a empresas acceder a cerca de $100.000 millones

Por: Nazareth Mantilla

octubre 12, 2023

Las Órdenes Irrevocables de Giro (OIG) son un mecanismo que brinda a las empresas una valiosa herramienta para obtener capital de trabajo de manera inmediata y eficiente.

En términos simples, las OIG son una forma de apalancamiento financiero que se basa en las transacciones bursátiles realizadas por las empresas con entidades públicas. Estas órdenes permiten a las empresas obtener recursos a tasas de mercado de manera inmediata.

Las OIG se consideran una alternativa valiosa en comparación con los créditos bancarios tradicionales. Su principal ventaja radica en la rapidez del desembolso y que no generan endeudamiento para la empresa, cuando el proveedor financiero es privado. En lugar de obtener un préstamo, las empresas utilizan sus transacciones bursátiles ya cerradas como garantía para obtener capital de trabajo de inmediato.

COMFINAGRO S.A. juega un papel preponderante como intermediario en el proceso. “Representamos a nuestros clientes en la operación bursátil primaria y, posteriormente, buscamos y gestionamos los recursos de fondeo con múltiples proveedores financieros, garantizando que todas las obligaciones se cumplan de manera efectiva. Entre el año pasado y lo corrido de 2023, nuestros clientes han logrado apalancar recursos por más de 99 mil millones de pesos”, asegura Carlos Torres, corredor de bolsa de COMFINAGRO S.A.

Respaldo y liquidez que dinamizan el mercado

Las OIG están respaldadas por el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y en concreto por el Mercado de Compras Públicas. Las obligaciones financieras derivadas de ellas están vinculadas al cumplimiento de las transacciones bursátiles de compra y venta, por lo tanto, son consecuentes con el proceso contractual.

Este instrumento tiene un impacto significativo en la liquidez del mercado y en la financiación de empresas en Colombia. “Proporcionan una solución efectiva para las necesidades de capital de trabajo, como la adquisición de materias primas, equipos, pagos de nómina e impuestos” complementa Carlos Torres, quien además afirma que su uso no solo está en constante crecimiento, sino que se espera que la tendencia al alza se mantenga porque representa una alternativa eficaz, segura, de desembolso en corto tiempo y que, por su naturaleza financiera, no bancaria, no afecta cupos de endeudamiento para el tomador del fondeo.

Un proceso ágil, sencillo y eficiente

Después de concluir una transacción en la BMC destinada a una entidad pública, tanto el comprador como el vendedor reciben un comprobante de negociación, documento que acredita el cierre de la negociación. Luego, el vendedor puede solicitar a la comisionista de bolsa la emisión de una OIG a favor de un proveedor financiero, bancario o privado que será quien financie la operación según las condiciones acordadas previamente: tasas de interés, monto y plazo. Una vez emitida la OIG, el proveedor financiero desembolsa los recursos al vendedor y cuando la entidad pública paga la operación, el proveedor financiero recibe el pago. Esto garantiza que se cumplan todas las obligaciones financieras.

Los requisitos para acceder a las OIG incluyen: la transacción bursátil, la papeleta de bolsa y los protocolos de vinculación al proveedor financiero.

La digitalización juega un papel crucial en la eficiencia de las OIG. La capacidad de realizar estas operaciones de manera 100% digital agiliza los procesos y reduce los riesgos operativos, lo que podría impulsar un aumento en las transacciones en el corto y mediano plazo.

En resumen, las Órdenes Irrevocables de Giro son una herramienta financiera innovadora y eficiente, que brinda a las empresas en Colombia acceso rápido a capital de trabajo utilizando transacciones bursátiles ya cerradas. Comfinagro desempeña un papel esencial en este proceso, asesorando a las empresas en cada etapa y promoviendo esta valiosa alternativa financiera.