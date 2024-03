Falla en el equipo de Galán puede fracturarle el apoyo compacto que tiene en el Concejo

.Publicidad.

La ausencia del secretario de Seguridad, César Restrepo, al Concejo a donde fue citado junto con los secretarios de Gobierno, Gustavo Quintero y el secretario de Salud, Gerson Bermont, a debate de control político, generó malestar entre los cabildantes. Se excusó con un correo tardío que fue mal recibido entre los 15 concejales miembros de la Comisión de Gobierno con Leandro Castellanos del Partido Verde como presidente.

Los citantes al debate fueron Rolando González de Cambio Radical, el liberal Samir Abisambra, Diana Diago del Centro Democrático, Julián Espinosa y Edward Arias del Partido Verde y Emel Rojas de Salvación Nacional, quienes presentaron preocupantes cifras. La extorsión ha aumentado significativamente en un 51% en los últimos meses. Sin embargo, se registró una disminución en el hurto a personas en un 14%, el robo de celulares en un 33% y el hurto a comercio en un 46%.

..Publicidad..

El episodio tuvo consecuencias políticas, puesto que los concejales decidieron levantar la sesión y aprovecharon el momento para arremeter con dureza contra los funcionarios y la misma administración de Carlos Fernando Galán. Algo que no sucedía desde la instalación de las sesiones empezando enero. Se trata de “un irrespeto al Concejo de Bogotá y no estamos para alcahuetearle nada a nadie, sino para denunciar y ser la voz de los ciudadanos en el concejo”, afirmó Leandro Castellanos.

...Publicidad...

Por su parte, la concejala Heidy Sánchez dijo “es una falta de respeto porque su obligación es venir y rendirle cuentas al concejo” afirmó Castellanos.

....Publicidad....

Indicaron que se trata de un mal mensaje a la ciudadanía. Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático quien se ha convertido en un duro crítico tanto del gobierno distrital como del nacional fue tajante: “Así como le cogió el tarde al secretario, le está cogiendo también la tarde a la secretaria de seguridad, no me explico porque 3 mese después de la posesión del alcalde Carlos Fernando Galán el 90% de los directivos de la secretaria de seguridad sigan siendo los mismos de la alcaldía de Claudia López y quisiera saber si las políticas de seguridad de Carlos Fernando Galán son las mismas de Claudia López, porque esos funcionarios fracasaron en el tema de seguridad de Bogotá”.

Igualmente, el concejal Julián Espinosa hizo referencia a hurtos que se han registrado en algunas zonas de la ciudad y dijo “en enero de este año en el jumbo de la 134 a una señora con un bebe de brazos le robaron su vehículo y el 8 de marzo en el barrio bella suiza una ciudadana italiana fue abordada por dos sujetos que le robaron su bicicleta lo reporto a la policía y las casas de justicia y no pasó nada”.

El concejal Rubén Torrado aprovechó el momento para referirse a otro tema con significación política: la elección de los nuevos alcaldes locales. Criticó la manera como se está llevando el proceso: “En una localidad nadie paso las pruebas, todos fueron tan malos que ninguno paso la prueba, eso debe revisarse señor secretario de gobierno porque no es posible que de tantos candidatos que se presentaron nadie pase la prueba y en varias alcaldías no pasaron mujeres, que va hacer usted señor secretario porque no puede pasar por encima de la norma en las cuotas de las mujeres”

La ausencia del secretario César Restrepo al cabildo fue aparentemente un mal entendido con las fechas en cuanto éste se encontraba fuera de la ciudad. Pero igual el equipo de gobierno tiene que manejar sus relaciones con cuidado porque por más sólida que sea una coalición, esta se puede fracturar en cualquier momento y Galán no puede jugar con candela cuando apenas lleva tres meses en el cargo y tiene por delante el trámite de muchas decisiones.