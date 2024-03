¿Qué debe hacer si su perro se pierde y cómo puede hacer que regrese a casa?

.Publicidad.

Si existe un momento verdaderamente angustiante para los dueños de un perro es cuando el animal se pierde. No solo porque si no se actúa de forma correcta podría nunca volver si no porque corre mucho peligro y es un miembro más de la familia. Es por eso que aquí le contamos cómo debe proceder en esos casos para que existan más probabilidades de que regrese.

Lo primero que debe tener en cuenta es que entre más rápido inicie la búsqueda del animal, tendrá más probabilidades de recuperarlo. Para iniciar su búsqueda revise los lugares que suele frecuentar su canino antes de alarmarse y avisar a vecinos. En muchos casos simplemente está descansando en algún rincón, oculto o reposando en sus lugares preferidos.

Ahora si efectivamente no está, proceda a poner su comida favorita en la puerta de la casa pues si no está muy lejos el olor aún puede traerlo de vuelta. Mientras tanto debe iniciar de inmediato la búsqueda en el vecindario o la zona donde se extravió. No solo buscando en silencio si no por el contrario diciendo su nombre para que en caso de que este cerca escuche su voz.

También como parte de la búsqueda puede publicarlo en Instagram o Facebook, avisar a los vecinos e incluso asistir a diversos refugios para dejar personalmente la información por si pueden encontrarlo.

En algunos casos los perros pueden volver a casa. Según menciona el portal Pet Life, puede ser que los canes extraviados regresen a su hogar en cuestión de horas, o incluso, días. Pero no es algo garantizado pues todas las variables que existen como donde o porque se perdió son determinantes para su posible regreso. En muchos casos no regresan.

