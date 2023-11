El negociazo que Claudia López podría quitarle a William Vinasco

.Publicidad.

William Vinasco Chamorro, mejor conocido como William Vinasco Che, se ganó el cariño del país narrando los partidos de la Selección Colombia junto a Adolfo Pérez, el gran dúo dinámico. Él fue quien les dio voz a los cinco goles de Colombia frente a Argentina el 5 de septiembre de 1993 y estuvo presente en muchos de los momentos más grandes de la historia del fútbol colombiano.

No obstante, detrás del narrador, hay todo un personaje. Además de las dos fallidas aspiraciones a la Alcaldía de Bogotá en las que terminó quemado, ha dedicado su vida fuera de los micrófonos a hacer negocios. Aparte de Radiopolis, cadena radial dueña de Candela y Vibra, Vinasco también ha incursionado en el mundo de la gastronomía con restaurantes y bares como Santa Costilla, Rosarito y McCarthys, los tres ubicados en el barrio Modelia de Bogotá.

De todo esto, lo que más llama la atención es que Vinasco llevó su pasión por el golf a otro nivel y abrió el Campo Briceño, en las afueras de Bogotá saliendo por la Autopista Norte. Aparte de utilizarlo él mismo, lo alquila para que allí puedan jugar deportistas y, desde 2019, hizo negocio con Páramo, empresa organizadora de eventos, para convertirlo en el venue oficial del espectáculo musical más importante de Colombia, el Festival Estéreo Picnic.

Lastimosamente, según la cadena radial Radioaktiva, este matrimonio habría llegado a su fin y en la edición de 2024, por primera vez en cinco años, el Festival se llevaría a cabo en otra locación.

Cuando se publicó el cartel oficial con la participación de artistas como el paisa Feid, el británico Sam Smith y la banda estadounidense Blink-182, llamó la atención que no apareció la locación como sí pasaba en ediciones anteriores.

Cartel FEP 2023

Cartel FEP 2024

Los organizadores no tardaron en asegurar que el Campo de Golf Briceño no va más como sede del Estéreo Picnic y, aunque no han confirmado dónde se va a desarrollar, todo apunta a que el seleccionado será el Parque Simón Bolívar, donde se llevó a cabo el Festival Cordillera, un evento de características similares, aunque de menor magnitud, en septiembre de 2023.

Además del venue, también está por definir de qué manera se repartirán los artistas durante los cuatro días que dura el Festival que por lo menos tiene confirmadas las fechas: 21 al 24 de marzo de 2024.

