Errores y extravíos (acerca de leer a Irene Vallejo)

Por: DIEGO MARIO ZULUAGA OSORIO |

noviembre 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

“Las cosas de vidrio no tienen “aura”. El vidrio es el enemigo número uno del misterio” (Walter Benjamín)

Después de leer a Irene Vallejo, filóloga y escritora española, llegan a la mente pensamientos acerca de: a cuáles riesgos debemos enfrentarnos antes de tropezar y siempre hay una primera vez. Primera vez para nacer, para vivir, para luchar, para lograr un objetivo, obtener un nuevo trabajo o hasta constituir una familia, tal vez enamorarnos; pero muchas veces hacemos algo sin saberlo, es decir, sin conciencia, teniendo que enfrentar el error, o lo que es peor el temor al error (Vallejo I., 2023).

..Publicidad..

Ahora bien, reconocer que nos equivocamos levanta eso que han llamado algunos pensadores “pobreza de la experiencia”, entre estos Walter Benjamín, esto es, esa sofocante riqueza de las ideas que vienen encima del hombre para reanimarse o también para flagelarse, para construir mascaras del duende que llevamos dentro. Se impone pensar hacia ese renacimiento caótico en el cual hemos fijado las esperanzas, ya que el individuo viene de una narrativa que ha perdido precisamente esa narrativa, y sigue construyendo una pantalla que limita su comprensión lectora (Marqués S.), no solo de tener un libro en las manos sino de los fenómenos sociales en las que están inmersos.

...Publicidad...

Promocionar la lectura social es enfatizar la importancia de esa cautela que se debe tener para hacer ese metaanálisis y recoger esos datos correlacionales, que interpretan esa asociación entre el momento temporal y la causalidad de la naturaleza para saber si una cosa es causa u origen de la otra. La lectura nos indica que hay una barbarie en donde esa pobreza de la experiencia nos lleva a concluir que no se mira ni a diestra ni a siniestra, haciendo tabula rasa con lo que no nos toca y mucho menos comprender “pienso, luego existo” a lo que aludía Descartes.

....Publicidad....

Vergüenza y remordimiento despierta precisamente ese reconocimiento al equívoco, se incrementa la sensación de derrota, pero ese suceso mental presenta un mundo infinitamente variado, en donde los aspectos equívocos nos abren nuevos horizontes (Aristóteles), hacia ese viaje de las ideas en donde la ruta sea directa a cambiar esos pasos errantes que damos, esas herramientas que nos permiten sacar provecho a esos instantes de infortunio, el errar y extraviarnos de la senda que se ha fijado hacia el norte edificador que es propia al nacer.

Es un hecho cierto, el vidrio no tiene “aura”, solamente un reflejo de la realidad que observa de frente, una morada que no deja huella y un reflejo del sueño por “cada cosa que quiero poseer, se me vuelve opaca” en palabras de André Gide (escritor francés), entrando en ese cuarto en donde está ese rincón en la morada del interior sensorial del hombre, aposento afelpado, enredado en ese gobierno doméstico, enfadado con aquello que hace desaparecer las huellas de sus días sobre esta tierra; terminando en ese cansancio que precede al sueño que se convierte en aquello que indemniza la tristeza, esa existencia simple o enteramente grandiosa a la que las fuerzas de la vigilia le han quitado el sentido del norte para el que el hombre nació y pueda continuar su marcha antes de tropezar por primera vez y este tenga esa segunda oportunidad que le tiene reservada la herencia de la humanidad.

“Que tu error de hoy sea tu maestro de mañana”. (Irene Vallejo)