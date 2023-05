El reto en Chía: conservar el parque Guaia y crear el Centro de Atención para Personas con Discapacidad

Por: Andrés Felipe Romero Briceño |

mayo 04, 2023

El parque Guaia es un espacio verde importante dentro del municipio de Chía. El concepto “espacio” implica reconocer una construcción social dada desde múltiples lógicas que configuran una estructura socioespacial. Esa estructura, naturalmente posibilita la interacción de poderes, posturas e intereses de diversos individuos, los cuales construyen un estado de apropiación que da margen a un control gradual del territorio. A ese control se le conoce como territorialidad o afectividad espacial.

Es evidente que durante los últimos años las diversas administraciones municipales, han deteriorado, por no decir destruido, el espacio verde que configura las raíces fundadoras del mismo municipio. El discurso pro desarrollo y bienestar de la alcaldía, presenta una margen teórica ya descontextualizada, que desconoce aquellos saberes ancestrales que dignifican a la naturaleza y que la hacen poseedora de derechos. Pero no solo es el desconocimiento de las raíces indígenas y campesinas que han existido por décadas en una constante relación con lo natural, sino que también desconoce la coyuntura global de la importancia de proteger estos espacios.

Chía es ahora un territorio gris, que prioriza el “desarrollo urbano” sacrificando el medio ambiente. Y no malinterpreten estas palabras, claro que es importante apostar por el desarrollo del municipio, la cuestión es crear y aplicar políticas concretas que equilibre el capital económico, social y ambiental. Lo comúnmente llamado sostenibilidad.

Desde hace meses se viene gestando un conflicto entre la Administración Municipal y miembros de la comunidad que no están de acuerdo con la construcción del Centro Integral de Atención y Participación para Personas con Discapacidad en el parque Guaia, ubicado en el Barrio 20 de Julio y limítrofe con otros sectores como El Cairo, El Campincito y Samaria.

En un primer momento tenemos a los ciudadanos que se beneficiarían directamente con este proyecto y a sus familias. Es imperativo que dentro del municipio se materialice un proyecto tan importante para aquellas personas que presentan alguna discapacidad, es su derecho, legítimo, defender un proyecto que busca dignificar sus vidas y aporta herramientas necesarias para el libre desarrollo de los mismos dentro del municipio. Recordemos que son aproximadamente 1.091 personas las que se verían beneficiadas por la construcción de este Centro Integral.

En un segundo momento tenemos al alcalde Luis Carlos Segura Rubiano y su Administración. Según el POT actual (Plan de Ordenamiento Territorial), de los 33.000 m² que tiene el parque, 4.772 m² son destinados para equipamiento. Es importante tener en cuenta que la constructora Valverde donó al municipio estudios y diseños que cuestan alrededor de 400 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto (en el espacio de equipamiento), por lo que la alcaldía inició el trámite de licencia de construcción. Es por esto que la no ejecución del proyecto parece no ser viable.

La opción de encontrar otro espacio para la construcción del proyecto es difícil de gestionar. Según el alcalde, es complejo, muy poco probable, que vuelvan a donar otros estudios y diseños.

En un tercer y no menos importante momento está la comunidad que defiende la no intervención del parque. Para muchos ciudadanos es importante defender y conservar uno de los pocos espacios verdes que quedan en el casco urbano. El parque Guaia es un territorio natural donde convergen múltiples sentires. Es donde los niños y niñas pueden jugar, un concepto importante dentro de la teoría del desarrollo de la niñez. También es un centro de interacción social, donde los ciudadanos llevan a cabo múltiples actividades deportivas, culturales, donde se crea comunidad alrededor de lo verde, un color que ya casi no se encuentra dentro del municipio. Para muchos otros es ese pulmón que tanto se necesita para la supervivencia y claro está, para la salud pública de los ciudadanos. Es ese espacio ideal para las mascotas, seres sintientes que requieren de zonas con estas características para su correcto desarrollo. No se puede dejar a un lado aquellos animales, que como pájaros e insectos, requieren de aquellos árboles proveedores de vida.

Es entonces el parque Guaia un espacio verde importante para toda la comunidad en sus diversas escalas compositivas, forma parte activa del libre desarrollo de cientos de personas que día a día se reúnen en ese punto.

La comunidad considera que también el parque forma parte importante del desarrollo de aquellas personas con alguna discapacidad, es un bien común que todos y todas están dispuestos a conservar.

Es en otras palabras la convergencia teórica del nuevo pensar académico del hombre y la naturaleza, lo artificial y natural, es un enfoque urbanístico basado en la sostenibilidad, es la interacción popular habitando en un espacio que les pertenece y que a su vez se pertenece a sí mismo.

No se busca descalificar una u otra postura, lo que la comunidad desea es que se lleguen a consensos que permitan la conservación del parque más grande de Chía y que a su vez se pueda ejecutar un proyecto tan necesario como lo es el Centro Integral de Atención y Participación para Personas con Discapacidad.