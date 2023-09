El recuerdo que tiene Gloria Gaitán de Salvador Allende

.Publicidad.

Se está conmemorando en Chile – y en muchos lugares del mundo – el 50 aniversario del golpe militar fascista en Chile, que derrocó con violencia el gobierno democrático presidido por Salvador Allende, seguido del fusilamiento, el encarcelamiento, las torturas y las desapariciones de miles de chilenos, que pagaron con su sacrificio y su muerte el haber sido partidarios del gobierno de la Unidad Popular.

Han sido muchos los actos conmemorativos de este 11 de septiembre, en el que se cumplen 50 años del momento en que Salvador Allende, premeditándolo desde muchos meses antes, optó por quitarse la vida como gesto de repudio al golpe fuerte de la derecha cívico-militar, unida a los Estados Unidos en la conflagración.

-Publicidad.-

Salvador Allende amaba intensamente la vida. Era un hombre alegre, con gran sentido del humor y amante de las alegrías que proporciona la vida. No obstante, durante más de medio año mantuvo su determinación de morir si los enemigos del régimen llegaban a atentar contra la presidencia que, en las urnas, le había otorgado el pueblo. Es un gesto de grandeza en el que hay que enfatizar que su decisión de quitarse la vida estuvo precedida del doloroso calvario de saber que su tiempo de vida, poco a poco, se agotaba y que se acercaba el momento de morir simbólicamente en reconocimiento al compromiso popular con la democracia.

Era tal el amor por la vida, que soñó con tener un hijo que pudiera vivir lo que a él le estaría vetado experimentar. Es ese acto por el que optó autónoma y libremente, lo que convierte su muerte en un hecho heroico, que lo consagra como gran héroe y ejemplo para la humanidad.

Publicidad.

Estos legítimos homenajes a Allende en los 50 años de su sacrificio me han hecho recordar de qué manera discurrió, en 1998, el 50 aniversario del asesinato de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán. En aquel momento era Ernesto Samper el Presidente de Colombia, quien se negó tajantemente a realizar homenaje alguno o a facilitar el presupuesto para hacerlo. “No hay plata para homenajear a Gaitán en el 50 aniversario de su asesinato”, fue su comentario. Recurrí entonces al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Pablo Victoria quien, de inmediato, incluyó en el proyecto de presupuesto la suma solicitada. Luego, en el debate en plenaria el Ministro de Hacienda, doctor José Antonio Ocampo rechazó la inclusión de la partida que había hecho Pablo Victoria y dijo: “El gobierno no tiene dinero para conmemorar los 50 años de la muerte de Gaitán”.

Pablo Victoria, reconocido derechista, le respondió: “Señor Ministro, usted me ha puesto en bandeja de plata lo que hace años yo había querido. Porque ustedes, los liberales, nos acusan a nosotros los conservadores de haber matado a Gaitán. Pero no lo han podido probar. En cambio yo, con la decisión del gobierno de no querer conmemorar el 50 aniversario de su asesinato, sí puedo probar que los jefes liberales quieren sepultar la memoria de Gaitán”. De inmediato fue aprobada la partida para conmemorar el 50 aniversario del asesinato de Gaitán. Sin comentarios.