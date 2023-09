El origen de la palabra parcero es portugués: parceiro. Novedades sobre nacionalización portuguesa

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Maluma popularizó aún más ese modismo en sus canciones. Pero no viene ni de las comunas de Medellín, ni se la inventó Maluma… Debió ser en los años 80 cuando este curioso vocablo (“parce”, “parcero”) aparece en Colombia según la profesora de Filología Luz Stella Castañeda Naranjo -en entrevista para la BBC-, concretamente en la frontera con el Brasil, y que es proveniente del adjetivo y sustantivo portugués “parceiro” que significa “socio”. Ya se imaginarán de qué auge económico estamos hablando por la época…

Andrés Óliver Ucrós y Licht, en entrevista con Inés del Rosario Cortés Rincón, por Tatiana Jaramillo.

No solo nacionales, sino también todos los latinoamericanos que no tengan antecedentes judiciales graves y quieran obtener un pasaporte portugués, pueden aplicar por vía sefardí del Decreto ley 30 A de 2015, pero deberán apelar a la condición de “parceiros” o socios con Portugal, por así decirlo, establecida en el decreto 26 del 18 de marzo de 2022, en cuyo artículo 24 demanda:

-Publicidad.-

“d) Certificado u otro documento acreditativo de:

I) La propiedad, transmitida mortis causa; de derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Portugal; de otros derechos personales para disfrutar o participar en sociedades mercantiles o cooperativas con sede en Portugal; o

Publicidad.

II) Viajes regulares a lo largo de la vida del solicitante a Portugal; cuando tales hechos demuestren una conexión efectiva y duradera con Portugal”.

En entrevista con Zephiroth S.A.S., empresa que realiza la tramitación e investigaciones genealógicas, Inés del Rosario Cortés Rincón, su abogada, exconjuez del Tribunal Superior de Neiva, explica el proceso en esta entrevista exclusiva

Inés del Rosario Cortés Rincón, abogada de Zephiroth S.A.S.

“Mi padre, solía decir, que para obtener éxito en un caso de esta naturaleza es preciso cumplir con tres requisitos: el primero, es tener el derecho; el segundo es saberlo pedir; y el tercero es que te lo quieran dar. Zephiroth solo garantiza los dos primeros, ya que no somos una fábrica de pasaportes; Zephiroth solo hace investigaciones genealógicas y entrega los informes para explicar por qué la reparación, encaminadas conforme a la ley y a la buena fe, a la obtención de varios pasaportes: alemanes, italianos, portugueses, ingleses y españoles. El tercero y último de esos requisitos referidos por mi padre, depende de un juez conservatorio en Portugal, que tiene la facultad de interpretar este decreto ley, el 26 del 18 de marzo de 2022, como a bien tenga. De acuerdo a la interpretación ofrecida por la abogada portuguesa María Carolina Machado, previamente presentada en Las2Orillas, los colombianos aún pueden nacionalizarse en Portugal comprando acciones e inmuebles, posiblemente hasta el mes de diciembre de este año, porque se espera según ella que es cercana a los jueces conservatorios, el cierre de ley al haber cumplido la tasa final de inmigrantes impuesta por la UE.

¿Cuándo tenemos cierre de ley o hasta cuándo hay plazo para presentar papeles ante el Gobierno de Portugal?

Inés del Rosario: No hay una fecha definitiva específica ni una ley a la fecha que nos lo diga. Creemos que puede ir hasta diciembre, que es lo que se rumora, de acuerdo a la propuesta de cierre emitida por el Concejo de Ministros de Portugal la cual puede ser consultada. La propuesta no ha sido ratificada, pero tampoco negada. Lo prudente sería radicar ya.

La decisión final que queda en manos del juez, ¿no puede resultar según lo que dice, un tanto incierta?

Inés del Rosario: Sin duda, puede que sí. Pero a favor tengo que decirle que tenemos 420 procesos de nacionalización marchando, de los cuales hay más de un centenar de aprobaciones que siguen aumentando semana tras semana. Ahora, de que hay un porcentaje de incertidumbre, lo hay. No sabemos si el juez conservatorio que deba valorar el caso del cliente número 410 se levante ese día con el pie izquierdo y tenga alguna confrontación con un colombiano, que lo pueda conducir a que nos nieguen el caso en un sistema legal que no es del todo exegético, lo que es decir, afrancesado; o que nuestro cliente se accidente en su vehículo, cometiendo un homicidio culposo perdiendo su libertad durante los 4 años que dura actualmente el proceso tras el cuello de botella de los 140 mil procesos que condujeron a huelga del Ministerio de Justicia en Portugal; pero creo que si se tienen 10 o 12 millones de pesos que no van a resolver algo de primera necesidad, en lugar de botarlos a la basura o gastarlos un fin de semana en un casino para lavarle la plata a un bandido, puede ser más interesante invertirlos en esta posibilidad. Tiene algo de riesgo, es natural, pero tiene muchos antecedentes positivos de éxito y las posibilidades son buenas.

Y, ¿cuáles son los pasos, los costos, los tiempos?

Inés: El PASO 1 es un informe previo cuyo costo es de $2'160.000. Su duración es de dos semanas. El alcance es establecer y determinar si hay caso o no hay caso, y de haberlo, por qué línea a nivel genealógico. Usamos para ello FamilySearch.Org para ayudar a los clientes a ubicar partidas. Se incluyen teléfonos y direcciones de las parroquias donde están las partidas de bautismo, matrimonio, defunción; o dispensas, confirmaciones, y eventualmente notarías con testamentos a falta de las tres primeras para probar la filiación. Se exige hoy en día al menos dos pruebas por cada generación; si no se tienen estas hasta el año de 1800, no hay ninguna posibilidad de aprobación. Si el resultado es negativo, se puede mantener abierta la puerta encontrando otras partidas para ampliar dicho estudio previo sin costo adicional. Con ello, se establece la probidad de la línea, pero no es un informe apto para CILISBOA (la sinagoga evaluadora de Portugal). Solo informa al cliente qué partidas debe levantar y dónde las puede conseguir para armar caso.

Luego viene el PASO 2 que es el Informe final. Normalmente el costo de este paso es de 3.1 millones de pesos, salvo excepciones que requieren trabajo paleográfico en archivos históricos, ya sean eclesiásticos o civiles. De tramitar otros miembros de familia se aplica la tarifa mínima que es de 3.1 millones de pesos por persona, con derecho a informe genealógico, acompañamiento durante 29 meses o más, que puede tardar el proceso ante el Ministerio de Justicia, diligenciamiento de formatos de CIL, IRN-Ministerio de Justicia y elaboración de respuestas. También incluye la orientación en la compra de acciones (100 euros), bienes raíces (hay lotes desde 800 a 1200 euros equivalentes a de 4 a 5 millones de pesos col.) y NIF (Número de Identificación Fiscal en Portugal) para cumplir con el requisito del artículo 24 del Decreto 26 del 18 de marzo de 2022 que entró en vigor el 1 de septiembre del pasado año.

¿Y de cuántos metros son esos lotes?, ¿cómo son?, ¿quién nos los ayuda a legalizar en Portugal?

Inés: Son lotes muy pequeños por ese precio (los hay hasta de mil y mil doscientos metros), no muy cercanos a Lisboa (a tres horas) y tampoco tienen curaduría urbana ni permiso para construir. A duras penas se puede usar una cuchara para abrirles un hueco y jugar golf. Pero consideramos que pueden ser aptos para cumplir con el requisito que es lo más importante.

El PASO 3 es el envío del informe FINAL o libro de familia (no del previo que no tiene el alcance necesario para el proceso) a la Comunidade Israelita de Lisboa o CIL. Después de enviado, a los 4 meses les emitirán un cobro por 500 euros para el primer solicitante y una vez este esté aprobado, 250 euros para los siguientes miembros de familia que cuenten con la misma línea.

El PASO 4: Es la compra del Formulario del Ministerio de Justicia - IRN (Instituto de Notariado y Registro): otros 250 euros por cada solicitante. Este debe diligenciarse en portugués y su firma debe hacerse con biometría ante notario, la cual deberá ser traducida por un traductor oficial (ver lista de traductores oficiales). El traductor también deberá traducir su registro civil de nacimiento, su pasaporte, una declaración de residencia y antecedentes judiciales, todos debidamente apostillados. Sin esto y la aprobación de CILISBOA, no hay caso.

¿Y aún se puede por España?

Inés: La gente ama España por el idioma, pero para los nuevos, no. No rotundo. Si deciden hacerlo por España, deberían tener la apertura previa de un caso ante el Ministerio de Justicia de España y FCJE (Federación de Comunidades Judías de España) con código de identificación y contraseña gestionados antes de 2022. Pero piensen en Portugal: Cobran menos impuestos, te pensionas a los 15 y no a los 20 años de cotizar (como en España) y los viejos pueden lograr una exención de impuestos durante 10 años si se van a vivir allá. También pueden estudiar, trabajar y residir con el pasaporte portugués en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea.

Quedan pocas opciones de pasaportes entonces. ¿Cuáles son?

Inés: Para Portugal, ser descendiente de sefarditas con pruebas documentales y un vínculo económico estrecho con el país. Para Italia, ser descendiente de italianos con pruebas de filiación. Para Alemania, ser descendiente de víctimas del holocausto nazi con pruebas filiales e históricas; para Inglaterra, puedes ingresar con una visa de trabajo con alguna tecnología e inglés y solicitar la residencia después de unos años, encaminada a la nacionalidad entre 7 y 9 años después. Esto es lo que conocemos de momento. Otros hablan de Golden Visas y Nómadas Digitales, para los ricos y jóvenes solventes que quieren invertir en el país, pero al menos en Portugal ya las cerraron.

¿Y cuál sería el paso final por Portugal vía sefardí?

Inés: El paso final es el pago del pasaporte, 104 euros aproximadamente. Los 104 euros son obligación de los aspirantes, no de Zephiroth S.A.S. y se sugiere que ejerzan el derecho al voto sacando la Carta Ciudadana en Portugal. En todos estos pagos solo orientamos, no recibimos dineros ajenos por tema de impuestos ante la DIAN. La asesoría se realiza como cortesía, sin costos adicionales.

¿Y para los esposos de los colombianos que logran tramitar pasaporte?

Inés: Les toca registrar el matrimonio en Portugal y comprar otro formulario de 250 euros ante el IRN (Instituto de Registro y Notariado) para sacar sus papeles, viviendo eso sí, de acuerdo a la ley 5 años en el país.