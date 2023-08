El millonario premio de MasterChef que reciben los participantes elimiandos

Aunque no lleguen a la final, los famosos que son eliminados del famoso reality de RCN no se van con las manos vacías. Se llevan un jugoso premio

.Publicidad.

El programa de RCN va a toda marcha y han sido muchos los concursantes que han salido. En este momento solo quedan 10 participantes en competencia para llevarse el gran premio. Esto ha apretado bastante el programa y cada vez la lucha es mucho más intensa. Por ahora, siguen en competencia: Daniela Tapia, Carolina Acevedo, Zulma Rey, Diego Sáenz, Martha Isabel Bolaños, Natalia Sanint, El Negrito, Juan Pablo Barragán, Nela González y Adrián Parada. Ahora bien, la buena noticia es que los eliminados de MasterChef Celebrity no se van con las manos vacías.

El premio de MasterChef Celebrity a los participantes eliminados

Si bien el ganador es el que se lleva el gran premio de MasterChef Celebrity, los demás participantes no se van con las manos vacías. Es cierto que hace algunos días se dio a conocer que el canal RCN le pagaba a los participantes. Y es que, no era una cifra baja, todo lo contrario, eran varios millones de pesos. Algo que era bastante rentable para ellos. Sin embargo, esto no es lo único que consiguen los famosos que participan allí. Tal parece que, cada vez que uno de ellos es eliminado del programa, se van con un gran premio. Un set de cuchillos de la reconocida marca Royal Prestige.

-Publicidad.-

|Le puede interesar Esto vale una noche en el lujoso hotel de Claudia Bahamón

Sin embargo, poco se sabía respecto al valor que podía tener este set. Pero ahora, este gran secreto se ha revelado. Por medio de las redes sociales se filtró una imagen donde aparece el costo que puede tener este set. El precio del cuchillo más elevado es de $8.599.000. Sin embargo, lo impresionante es el total de todos los valores. Aquel juego de cuchillos estaría valorado en $22.188.000. Aunque no se acerca ni un poquito al premio, ciertamente es una millonada. Un gran premio de MasterChef Celebrity se llevan los participantes eliminados del programa.

Publicidad.

Vea también: