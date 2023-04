Por poco y se quedan pegados: El descarado video de una pareja teniendo relaciones en plena calle de Cali

.Publicidad.

Desde hace algunas semanas, los videos con temáticas aptas para adultos han sido tendencia, esto después de que varias imágenes de actos sexuales protagonizados en vía publica se hicieran virales en redes sociales. En esta ocasión la protagonista fue Cali.

Hace tan solo unos días, una pareja bumanguesa se volvió blanco de críticas después de que

estos se grabaran teniendo relaciones sexuales en las escaleras de la Piedra del Peñol, aunque el video originalmente fue subido a una pagina porno, este filtro en redes sociales.

Antes de esto, también una pareja de extranjeros en Guatape fue multada por grabar un video en el que se le podía ver completamente desnudos mientras corrían por las calles del pueblo antioqueño.

Recientemente, un nuevo acto de estos pero esta vez ocurrido en Cali ha desatado una oleada de críticas. A través de Twitter se ha difundido un video en el que se puede ver a una pareja realizando actos íntimos y sexuales en medio de una vía de la capital vallecaucana. De acuerdo a lo que se habría informado ocurrió en el barrio El Gran Limonar

En la grabación se ve como la pareja empieza besándose apasionadamente para luego, la mujer bajar hasta la zona íntima del hombre y realizarle sexo oral. Asimismo, se ve a la pareja toqueteandose de más por encima de la ropa mientras no paran de besarse.

La escena quedó registrada en video por varias personas que transitaban por el lugar de Cali y ante la bochornosa escena, no pudieron evitar grabarlo.

Ante el video grabado en las calles de Cali, que fue difundido en plena semana santa, la reacciones, de indignación y llamado a las autoridades para que controlen ese tipo de escenas, no se han hecho esperar.

“ya no respetan la semana santa”, “Las ganas no los dejaron llegar al motel”, “En serio que no entiendo el morbo de las personas que graba, en lugar de pedir y exigir respeto o llamar a la Policia.”, “La crisis de los moteles”, son algunos de los comentarios que se destacan en la publicación del medio que dio a conocer la situación.

#ReporteEntérateCali 😳😳😳 En plena autopista sur-oriental con 66, sector del Limonar. Una pareja haciendo 🤦🏻‍♂️😋🍆💦 como si nada. #AyyyMiCali Cada día se ven cosas más raras. pic.twitter.com/1EjBuF5Trl — Entérate Cali (@EnterateCali) April 7, 2023