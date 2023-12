Así puede comprar celulares y televisores hasta con el 70% de descuento en el Éxito

Algunos no lograron aprovechar las promociones del Black Friday pero este almacen de nuevo esta botando la casa por la ventana con sus promociones

En el mes de noviembre hubo una oleada de descuentos con el Black Friday y los Cyber Monday pero muchos pensaron que ya no iban a conseguir descuentos así de buenos. Sin embargo, ahí no finalizan los precios bajos de la temporada navideña, el Éxito, decidió botar la casa por la ventana para ayudar a aquellos que quieren comprar tecnología y tal vez no alcanzaron. Aquí le contamos que descuentos del Éxito encuentra en esta temporada.

A través de su página web, este gran almacén de cadena lanzó varias ofertas, donde los clientes encuentran 65% en televisores y celulares, 58% en informática, 50% en vinos, cerveza y licores, y hasta un 40% en mercado. Este es el momento ideal para que se aprovechen estas promociones, pues el 24 de diciembre está a sólo dos semanas y algunas familias aún no tienen sus regalos comprados. Los ejemplos son:

- Televisor KALLEY 40 Pulgadas LED:

Precio normal: $1.599.900

Con descuento del 47%: $849.900

- Televisor KALLEY 55 Pulgadas:

Precio normal: $ 2.999.900

Con descuento del 47%: $ 1.579.900

- Televisor CAIXUN 43 Pulgadas LED:

Precio normal: $ 3.099.900

Con descuento del 68%: $ 1.149.900

-Televisor SAMSUNG 50 Pulgadas LED:

Precio normal: $ 2.899.900

Con descuento del 68%: $ 1.649.900

