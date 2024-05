En qué anda César Rincón, el hombre que hizo resonar el toreo colombiano en el mundo

El matador bogotano, quien busca que el Congreso no prohiba las corridas el país, sigue viviendo del negocio taurino, ciando vacas y toros de lidia en Cundinamarca

El 21 de mayo de 1991, fue el día que le cambio la vida a César Rincón. Había luchado durante 9 años, desde que dio el gran paso de novillero a matador de toros, para llegar a la feria de San Isidro, la más importante dentro de la fiesta taurina. Fue el primer día en que un torero colombiano cortó oreja en la Plaza de las Ventas en Madrid. Cortó dos. Cuando las recibió se atacó a llorar. Lo sacaron de la plaza en hombros. Tenía 25 años. Ese esperado momento fue la consagración de Rincón como gigante.

Los días de sus intensas luchas contra el anonimato de su nombre dentro de la profesión taurina eran cosas del pasado. Desde aquel momento todos los empresarios taurinos lo querían en sus carteles. Rincón recorrió el mundo como la estrella de feria y temporadas. Durante 26 años fue el torero colombiano insignia del país. Su carrera profesional empezó en 1982 y le dio fin en 2008.

Hoy César Rincón vive de la ganadería. A los 56 años, pasa los días cuidando su hato entre las fincas que tiene en Colombia, que principalmente son tres: El Sinaí, que tiene en Albán (Cundinamarca), también la que tiene en Carmen de Apicalá, y otra más en el Tolima. Pero su residencia permanente es la hacienda en Santa Cruz de la Sierra, en Madrid (España), donde también tiene vacas y toros de lidia.

Al negocio de la ganadería entró en 1993, cuando compró la hacienda en Albán. A su ganadería le puso el nombre de plaza de toros que le cambió la vida aquel 21 de mayo de 1991: Las ventas del espíritu santo. El negocio lo empezó con 36 vacas y un semental que le compró al ganadero Floresmiro Hernández de la ganadería Chicalá. En aquel mismo 93 Rincón mandó importar 38 vacas y 4 sementales desde la mismísima España, de la ganadería del marqués de Domecq y completó su vaquería con 30 vacas y un semental de la ganadería Jandilla, otra de las mejores de España.

Rincón se retiró el 24 de febrero de 2008 en Plaza de toros La Santamaría de Bogotá, el mismo lugar donde se convirtió en matador el 8 de diciembre de 1982. Su retiro fue por lo grande con toros de su misma ganadería. Aquel día cortó en total cinco orejas y rabo. Dos años después de retirarse del toreo profesional, fue cuando se puso al frente de su ganadería en Colombia, por eso su interés por estos días está puesto en el proyecto que anda en último debate en la Cámara de Representantes que pretende prohibir las corridas de toros en el país, sesión que resultó suspendida por falta de quorum.

Horas antes de que se iniciara la votación, César Rincón envío un mensaje contundente a la Cámara, pidiendo como aficionado y empresario del mundo taurino, para que no se prohibieran las corridas de toros en el país. Su mensaje lo basó en la libertad de decidir si asistir o no como aficionados a las corridas de toros, un oficio que, aunque tiene de enemigos a los animalistas también cuenta con otro puñado que defiende la fiesta brava y seguirá en pie de lucha para que los trajes de luces no se cuelguen en Colombia.