Los 15 directores que Francia Márquez tiene en Minigualdad ganándose $ 12 millones

El Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia comenzó a generar suspicacias desde el momento en que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley que buscaba su creación en octubre de 2022. Este fue uno de los acuerdos a los que había llegado el presidente Gustavo Petro con la vicepresidenta Francia Márquez durante la campaña presidencial, darle una cartera que tendría como objetivo empoderar a las mujeres, promover el respeto a la diversidad de género y orientación sexual, luchar contra la discriminación por edad y origen étnico y desarrollar políticas de inclusión en todo el territorio.

El trámite en el Congreso fue sencillo, puesto que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes logró ser aprobado con amplias mayorías, pero igualmente quedaron sectores de la oposición preocupados porque no quedaban del todo claras las funciones del Ministerio, las cuales, a su parecer, se traslapan con las de otras entidades como era el caso con la Consejería Presidencial para la Mujer, el Departamento de Prosperidad Social o la Consejería Presidencial para la Juventud.

Sin embargo, la principal crítica desde algunos sectores fue el hecho de que en el debate no se explicó cuál era el costo fiscal de crear esta cartera. Esto terminó siendo el argumento principal de la demanda de la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia y otros diez congresistas, la cual fue acogida por la Corte Constitucional que le dio dos años más de vida al Minigualdad.

A esta circunstancia, se le sumó el hecho de que durante varios meses se fue conociendo la estructura que iba a tener y entre viceministros, directores, asesores y demás, sumaba más de 700 funcionarios. Esa burocracia fue calificada por muchos como exagerada. A comienzos de julio de 2023, una semana después de que el Ministerio comenzó a funcionar oficialmente, el economista José Antonio Ocampo, quien acababa de salir del Gobierno, se refirió al asunto asegurando que esta cartera debería ser simplificada.

La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos.