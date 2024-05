¿Cuál atún es mejor, el de Ara, D1 o Ísimo? Esta es la verdad

Si compra en los tres establecimientos y no sabe en donde encuentra el mejor producto lo sacamos de la duda

Entre las tiendas ‘hard discount’ que existen en el país, hay tres que se han tomado el mercado, son D1, Ara y la más reciente Ísimo. Estos ofrecen sus propias versiones de muchos productos y han encontrado sus proveedores o fabricantes predilectos. Por eso es fundamental compararlos en calidad y precios para descubrir cuál es el mejor. En este caso una creadora de contenido lo hizo con el atún.

La usuaria de Tik Tok @leidy_opita, compro los atunes de las tres marcas y los comparó en precio, calidad, sabor y hasta textura. Sus conclusiones fueron las siguientes:

Lo primero es la comparación de precios, el Atún en aceite Carlo Forte de D1 cuesta $5.450 pesos, el Ocean Gold de Ara cuesta $4.000 pesos, mientras que el atún en aceite Costa Blanca de Ara cuesta $5.450 pesos. Por lo que en términos de costos el mejor sería Ísimo.

Al probar la variedad de marcas la mujer destacó que el que más le gustó fue el de Ísimo, además de recalcar que el que menos del gusto fue el rallado de Ara, pues no sabe mucho a Atun si no a anchoas, la textura no es muy buena.

No obstante, el sabor del atún en lomos de Ara sobre todo en agua lo recomienda, el de aceite de oliva también pero es más ‘simple’ así mismo el de D1, además es el que viene más lleno de todos. Por lo que en general los tres son buenos menos la versión rallada, así que cualquiera lo puede sacar de un apuro.

