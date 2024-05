Este es José Yuseff, el joven que se hizo famoso asegurando ser hijo de Silvestre Dangond

.Publicidad.

José Yuseff es un entrenador deportivo e influencer que se ha destacado en las redes por hacer videos con contenido motivacional para que las personas se motiven a ir al gimnasio o hacer deporte, pero también por haber anunciado ser un presunto hijo no reconocido de Silvestre Dangond.

Pero el asunto va más allá, porque el influencer no sólo menciona ser hijo no reconocido por el cantante, sino que también aclara que no tiene ningún interés en relacionarse con Silvestre.

..Publicidad..

Lo que argumenta José Yuseff, es que como su padre nunca habría estado para él, ahora es este influencer quien elige negar el parentesco. De todas maneras, el video que desató toda esta polémica es uno de los más vistos en su red social.

...Publicidad...

El clip salió a mediados del año pasado, pero ha vuelto a viralizarse en redes a pocos días del esperado show de Silvestre Dangond en el estadio El Campín, que no sólo promete ser uno de los más importantes de su carrera, sino que además reunirá a los acordeoneros más emblemáticos de la historia del músico: Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella.

....Publicidad....

¿Qué canciones de Silvestre Dangond sonarán en Bogotá?

Aunque la lista de temas de un concierto siempre suele ser un misterio, es pertinente recordar que este disco hace parte de la gira que Silvestre Dangond está haciendo por Colombia y promocionando su último disco llamado Ta Malo.

Acompañado de este disco, Silvestre acaba de lanzar su concierto grabado el año pasado en Valledupar, al cual le puso el nombre de Ta Bueno contrarrestando con el nombre del disco.

En el tiene a Peter Manjarrés y Ana Del Castillo como invitados estelares, quienes participaron en las canciones “La pareja del momento”, “Pierde conmigo la razón”, “Paseo en concordia” y “Nací para quererte”.

Pero además el disco en vivo, lanzado en tres partes diferentes a través de las plataformas digitales, tiene clásicos silvestristas como “Las locuras mías”, “Cantinero”, “Cásate conmigo” o “Matilde Lina”, esta última, original de Leandro Díaz.

En el concierto también están incluidas “Bacano”, “Tu pretendiente” y “El cocuyo”, éxitos de su último álbum. Es probable que la mayoría de estas 26 canciones que están incluidas en su último disco en vivo hagan parte del set de su concierto en Bogotá.