¿En qué anda Jairo Martínez, el primer jurado de Yo me llamo?

Cuando recién llegó Yo me llamo a Colombia, su formato causó toda una revolución en la televisión colombiana. Para darle un toque especial, el canal Caracol decidió llevar varias figuras que fuesen quienes decidieran los ganadores. Dentro de los jurados de Yo me llamo de esa primera temporada se encontraban Amparo Grisales, Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez. Este último, no era tan reconocido por esos años, aunque ya había logrado trabajar con varios artistas. Se dice que fue en parte, gracias a él que Shakira brilló en el exterior. Ahora, tras tantos años de ausencia, todos se preguntan ¿qué pasó con Jairo Martínez?

En qué anda Jairo Martínez, uno de los primeros jurados de Yo me llamo

Tras su salida como uno de los jurados de Yo me llamo, el cartagenero partió a Estados Unidos, una plaza que ya conocía. Sin embargo, su llegada allí no tuvo buenos resultados y no logró encontrar trabajo en este país. Ahora bien, en el año 2014 lo vimos siendo parte de MasterChef Celebrity aunque su permanencia fue muy corta. Finalmente, Jairo Martínez vio una puerta abierta y no desaprovechó la oportunidad. El reconocido presentador y manager, se convirtió en presentador del canal Telecaribe. Si bien no ha tenido un paso muy agradable, el hombre ha seguido adelante.

Este año, fue víctima de una estafa. Todo ocurrió a causa de las diferentes personas que se acercan a motivar a los demás a invertir en Bitcoins. Quien fue uno de los jurados de Yo me llamo, vio la posibilidad de multiplicar los ahorros de su vida. Sin embargo, apenas invirtió el dinero, la gente desapareció. Entonces, los 600 millones de pesos que Jairo Martínez tenía ahorrados, se fueron. En su momento, fue algo que afectó al hombre y a quién no, eran los ahorros de su vida. Sin embargo, esto no detuvo el camino del cartagenero, que siguió al frente como presentador de Telecaribe.

Eso sí, aclaró que mientras tenga su caldero de arroz y huevo, él seguirá trabajando feliz. Y es que, este año ha tenido también varias situaciones positivas. Fue considerado el presentador del año de su canal, y además le dieron el título de Rey Momo del Carnaval de La 44. Según reveló, era algo que había perseguido por años y por fin se le dio.

