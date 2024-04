Cali quiere que un ex América sea su nuevo técnico y lo salve del descenso; ya fue campeón en Colombia

.Publicidad.

La crisis del Deportivo Cali parece no tener fin y más, cuando el descenso le está respirando en la nuca. A solo 0,06 puntos de promedio de Jaguares de Córdoba, que está en zona directa para irse a la B, el cuadro azucarero está rogando por un milagro para no ceder más puntos y, a final de año, no tener que sufrir el mismo destino de su rival de patio en 2011: jugar en la segunda división del fútbol colombiano. Desde la directivas, ya empezaron a hacer sus movimientos y, el más reciente, fue contactar a un entrenador ganador en Colombia para los saque del bache: Hernán Torres.

Los acercamientos de Deportivo Cali con Hernán Torres, DT ex América

Según lo confirmó Pipe Sierra a través de su cuenta de X, tras la salida de Jaime de la Pava, los socios del club, representados por Guido Jaramillo, han querido contar con la experiencia y el talento de un técnico que pueda, al menos, mantenerlos en la primera división. Por ello, después de un mes, no han nombrado a un estratega de manera oficial en aras de encontrar el mejor prospecto. Ahí es donde entra Hernán Torres, DT que en este momento se encuentra en Emelec de Ecuador; pero a quien el equipo azucarero estaría dispuesto a traer para el segundo semestre.

La información dada por el experiodista de Win Sports confirmó que los acercamientos ya existieron y que, posiblemente, en este momento las negociaciones estén en el momento clave: en la parte económica. Aun así, se habla que el cuadro colombiano tendría que pagar una clausula de rescisión para poder sacar a Hernán Torres del cuadro azucarero. Si es así, y lo logra, el glorioso se haría con un importante técnico, capaz de devolver a América a la primera división, sacar campeón a Millonarios después de 28 años y obtener un título con Tolima, venciendo al embajador.