¿Cuándo empezó el totazo financiero del Deportivo Cali?

En 1961, Humberto Arias (q. e. p. d.) compró la primera acción de su amado Deportivo Cali. Le costó mil pesos. Arias vio los mejores equipos azucareros, los mejores técnicos, desde el mítico conjunto de Carlos Salvador Bilardo hasta el Pecoso Castro.

Su fortuna no empezó de la noche a la mañana. Llegó a la capital del Valle del Cauca en los años cuarenta. Arrancó desde abajo, vendiendo zapatos, soñando con algún día vivir en barrios que él consideraba de gente rica como Ciudad Jardín. Fue ahorrando y trabajando de sol a sol hasta que Arias creó su propia marca de calzado: zapatos Lizeth. Un amigo de Pereira le dio un consejo: comprar tierra. Así lo hizo y así hizo plata. La única vez que una inversión no le dio billete fue comprar el Deportivo Cali.

En 1983 murió el mítico presidente del club, Alex Gorayeb, el caleño de origen libanés que le dio al Cali su gloria máxima: ser Subcampeón de la Copa Libertadores en 1977 usando un equipo de ensueño con los delanteros Néstor Leonel Scotta e inmediatamente, sonó el teléfono de Arias. Era su amigo, Heriberto Millán.

-Humberto, si no hacemos algo por el Cali, se acaba.

Así que convocaron a una Junta con los 30 socios que en ese momento estaban y les pidieron 10 millones de pesos por cabeza. Al ver cómo respondían a sus sugerencias otros dos de sus amigos, Gustavo Arana y Arturo Grimberg, llegaron a su casa en la Avenida Vásquez Lobo a las 11 de la noche.

Atribulado, Arias le abrió la puerta. Le pidieron pertenecer a la Junta, le dijeron que se lanzara a ser Presidente y que ganaría. Desde ese año, Arias fue Presidente del Club y lo que hizo fue un llamado a la historia: contrató a dos súper jugadores, dos cracs, Carlos Valderrama y Bernardo Redín. No ganaron un solo campeonato porque al frente tenían al América de Cali de Gabriel Ochoa Uribe, pero supieron hacerle sombra.

Arias, después de 22 años de ayuno, le dio el campeonato al Cali con el equipo del Pecoso Castro en 1996. Envalentonado con ese triunfo, se propuso hacer el proyecto más ambicioso en el fútbol colombiano: tener equipo propio.

A finales de ese año viajó a Ecuador a ver los estadios de Barcelona, Emelec y Liga de Quito. Dos años después, convenció a tres familias: los Holguín, Lerner y Madriñán para que donaran 200 mil metros cuadrados en la vía que va de Cali a Palmira, en Palmaseca. La primera piedra se puso en 2001. En 2008 jugó contra la Liga Deportiva un partido de inauguración y ganaron 1-0.

Humberto Arias murió el 20 de agosto de 2011. Desde ese año, el Deportivo Cali empezó a entrar en un lodazal financiero que hoy lo tiene con deudas superiores a los 100 mil millones de pesos.

Palmaseca es el Estadio más incómodo del país. Llegar hasta Cali un domingo en la noche podría demorar más de cuatro horas ya que hay una sola vía de acceso (que antes era una trocha), lo que convierte su salida en un verdadero infierno vehicular.

Las graderías antes eran bancos de cemento que lo hacían ver horrible en televisión y solo hasta hace unos pocos años le pusieron silletería de color verde, haciéndolo más ameno para los hinchas que van muy poco al Estadio.

A menos que sean finales de Liga o clásicos importantes contra el América es casi imposible ver el Palmaseca lleno y es entendible la situación. No es que no tengan hinchada, el problema es que todos esos problemas de infraestructura y distancia de la ciudad desmotivan a los azucareros que quisieran ir a ver a su amado Cali.

En 2017, la Gobernación del Valle, cansada de las quejas, declaró el Estadio no viable. Los problemas eran múltiples: movilidad, seguridad, ventas ambulantes y desórdenes logísticos que convirtieron en un verdadero incordio la labor de la policía que bombardeó con derechos de petición a la Gobernación del Valle.

Hoy, todavía arrastran esos problemas y eso sin contar que gran parte del proyecto no se construyó. A las 937 suites que componen el Estadio no se le pudieron agregar los dos restaurantes con vista a la cancha y un Centro Comercial que no se terminó. Tampoco se reactivó el viejo Hipódromo de Cali que colinda con los terrenos y el aumento de los socios del Cali no es tan significativo como el que se esperaba.

Y ahora, ahogado por las deudas, Luis Fernando Mena, el actual presidente, es blanco de todas las críticas. El Cali, en manos de Jaime de la Pava, intenta, a como dé lugar, escapar para siempre del fantasma del descenso.