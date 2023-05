Con las pruebas ahí y nadie hace nada: ¿el Banco Falabella patrocina fraudes?

Soy titular de una tarjeta de crédito. Mensajes de texto me informan que se hicieron varias compras que no hice. Nadie responde ni aclara y parece que me toca pagar

Por: Nelson Mayorga Espinoza |

mayo 04, 2023

Soy titular de una tarjeta de crédito del Banco Falabella; del banco obtuvieron mis datos y me llamaron a mi celular para decirme que me cambiarían la tarjeta por políticas del banco a lo que accedí, sin saber que era un fraude. (lo anterior indica que el banco Falabella, con complacencia o no, entregó mis datos a los delincuentes que sabían que yo tenía esa tarjeta de crédito y sabían mi número de celular). Me entregaron una tarjeta apócrifa y se llevaron el chip de la tarjeta verdadera.

El 29 de marzo a las 13.39 de la tarde me llegaron seis mensajes de texto a mi celular donde dicen que el banco informa compras aprobadas por $1.559.920; $1.909.946; $599.972; 1.739.954 y $149.990. Tan pronto recibí esos mensajes me comuniqué con el banco por intermedio de un chat y luego pude hablar con una funcionaria para denunciar el fraude; le expliqué que yo no había comprado nada con esa tarjeta y que no reconocía esas compras. Me respondió que tomaban mi caso, que habían bloqueado mi tarjeta, que lo radicaban con el #08594827 y que la respuesta la darían el 21/04/203; es decir, casi un mes después del fraude (también le escribí al defensor financiero de ese banco).

En el chat les manifesté que por qué aceptaban hacer compras sin presentar la cédula del cliente, que me informaran en donde realizaron las compras, quien las había realizado y a qué dirección las enviarían. Me dijeron que fue por Internet y que fue en Tiendas Falabella. Solicité que entonces las devolvieran porque era un fraude, a lo que la funcionaria con la que hable me dijo que sí ordenaría la devolución pues era por Internet, pero que todo esto lo vería reflejado en la respuesta que me dieran el 21 de abril.

Tuve que llamar el día 22 hasta que al fin me la enviaron y en la que se limitan a decirme que el banco no asume ninguna responsabilidad y que la culpa fue mía por no custodiar la tarjeta, pero no me respondieron nada sobre quien realizó las compras, en cual de las tiendas Falabella las hicieron (figura Falabella 1100), tampoco dicen si las devolvieron o no, pues les informé antes de cumplir una hora que no eran compras mías, que era un fraude. Tuvieron el tiempo suficiente para devolverlas pues se aplicaba el tiempo de retracto.

Volví a llamar al banco y me informaron que desconocían si fueron devueltas y que ellos no tienen nada que ver con la devolución, que debía llamar a la Tienda Falabella para que me den dichas respuestas, a pesar de ser el mismo grupo, pues, inclusive, los bancos están dentro de los locales de las tiendas.

Hablé con la tienda por una línea que aparece en la página de Falabella y me dijeron que bajo el número de mi cédula no figuran esas compras, que debió ser con otra cédula que compraron, lo que comprobé al entrar a la página de la tienda, en la sección “mis compras” donde no están relacionadas esas compras fraudulentas; la última que figura es una que hice el 22 de enero por una chaqueta. En la tienda me dicen que llame al banco y en el banco que es responsabilidad de la tienda Falabella, pero no hay quien me resuelva la situación

Sin embargo, sí me llegó el extracto de la tarjeta donde me están cobrando esa suma, me dan plazo al 30 de abril para comenzar a pagar, no tengo recursos para pagar esa suma, pero eso al banco no le importa. No sé que hacer y lo peor es que van a comenzar a cobrar intereses de mora y a acrecentar la deuda. ¿Qué camino cojo?