Así fue como la Javeriana le cerró las puertas a Agustín Laje, el tormento de los 'progres'

Por: Juan Carlos Camacho Castellanos |

mayo 04, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La inquisición, como es sabido, es una invención admirable y sumamente cristiana

para hacer al papa y a los monjes más poderosos y para convertir en hipócrita a todo un reino

Voltaire

-Publicidad.-

Agustín Laje es un defensor de dos aspectos muy importantes de la vida, entre otros, la verdad evidente y el sentido común. Pero “con la progresía hemos topado”, parafraseando aquella frase que le decía El Quijote a su leal escudero Sancho, refiriéndose, en aquel momento, a la iglesia. Hoy la nueva inquisición se llama “ideología progre”, que se nutre de un pastiche infecto con raíces marxistas que ondea una bandera con los colores del arcoíris, y esto implica que se le deben cerrar las puertas a aquellos que no obedecen los deseos del nuevo gran hermano que impone los deseos y caprichos como derechos fundamentales.

Frente a esto, entonces, la Universidad Javeriana decide cerrarle las puertas al reconocido politólogo y escritor de libros como “La Batalla Cultural” y “La Generación Idiota”, porque, como muchas otras instituciones universitarias invadidas por la progresía y abiertas a recibir recursos de fundaciones con extrañas agendas, sabe que permitir el disenso les puede afectar de manera significativa.

Publicidad.

Es innegable que un amplio porcentaje de docentes de muchos claustros universitarios en Colombia están orientados a la izquierda, sea light o carnívora, pues sus corazoncitos albergan en su interior esas ideas trasnochadas que frente a la realidad no resisten un cañonazo de sentido común y hoy se dicen, estos catedráticos, hay que ser “inclusivo” (y cerrar las puertas al que no piense lo mismo) y defender a ultranza de “la ideología de género” porque eso si genera réditos económicos; y no aquello de defender las verdades que nacen de la evidencia científica como establecer, sin lugar a dudas, que biológicamente solo hay dos formas en que los seres humanos nacen, es decir, usted o tiene genitales masculinos o tiene genitales femeninos, el resto es una conformación de la personalidad que se construye de manera muy variada y que, al final, se compone de caprichos y deseos que, de ninguna manera, pueden convertirse en norma legal o derecho fundamental.

Es por eso que frente a la interesante presencia de un académico destacado como Agustín Laje la Javeriana decide cerrar las puertas de su institución y evitar que sus estudiantes puedan ver una visión distinta de la que muchos de los profesores de dicha institución probablemente insertan en las mentes de su alumnado. Y, claro, es importante que mostremos a los estudiantes las dos caras de la moneda, eso es parte del ideal de la universidad, que, de acuerdo a esto, les demos herramientas intelectuales para que puedan desarrollar una visión crítica de su entorno; pero, aquellos que hemos tenido en nuestra formación contacto con un docente de izquierda sabemos que para ellos solo priva su visión cerrada donde el Che es un adalid de la libertad y la URSS fue un sueño truncado porque “no era verdadero socialismo”; esos profesores en los que bullen ideas utópicas y que, al no ofrecer otras visiones de la existencia, terminan adoctrinando a muchos ingenuos que creen que la vía progre es ese camino al edén donde todos bailaremos alrededor de una fogata cantando felices en el paraíso social progresista que, por supuesto, cada vez tiene más tintes de pseudoreligión que de alternativa de desarrollo.

La izquierda, esa que pulula en las universidades de muchas partes del mundo, es muy interesante en cuanto a sus fines; tomando en este caso a la Universidad Javeriana, que ha demostrado que su corazoncito y su propuesta universitaria se orienta a la progresía pero que, contradicciones de la vida, como ente privado, vive del ingreso constante en sus arcas de cantidades significativas de ese cochino dinero fruto de la economía de libre mercado y que pagan, a menudo, padres que, en muchos casos, se parten el lomo para que sus vástagos vayan a llenarse sus cabecitas con consignas caducas y con orientación no hacía la búsqueda de alternativas económicas viables y sensatas, sino hacía esa ensalada de frutas putrefacta progresista que se basa en deseos y no en realidades.

La verdad, esto es muy cierto (valga el oxímoron), es muy subjetiva; pero hay verdades evidentes y demostradas de manera implacable por la ciencia (a eso se le llama “Ley” en el estadio final del método científico), y, además, cuando esas realidades inmodificables se unen al sentido común es muy difícil que se logre cambiar la realidad solo porque alguien cree en su intimidad que es algo distinto a aquello que se puede observar y contrastar con la lógica. Cuando Agustín Laje nos viene a alertar a este respecto la Javeriana, que debía ser un faro que ilumine las mentes, se une a esta nueva inquisición de la progresía, de lo “políticamente correcto” y, Dios nos libre, en poco tiempo terminara siendo un cubil donde la ideología de género y el lenguaje inclusivo se vuelvan cátedras que terminaran de idiotizar a una generación de estudiantes que, por su fragilidad espiritual, terminara aborregada y uniéndose a esa generación idiota que ha existido y existirá siempre.

Y nace una nueva inquisición en todos los ámbitos que no permitirá que los que pensamos distinto podamos expresar nuestra posición y mantener frente a los ilusos que la realidad es dura, pero que eso nos permite, al final ser creativos, innovadores y consecuentes con la verdad evidente y el sentido común.