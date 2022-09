Comprar un coche de $4 millones para sus perros: los excesos de Greeicy

.Publicidad.

Una nueva polémica permea a la cantante caleña Greeicy Rendón, quien es pareja de Mike Bahía y con quien tiene un pequeño hijo llamado Kai. Lo cierto es que recientemente, la artista ha dejado entrever en qué gasta su dinero para consentir a sus 12 perros de raza Pomerania.

Y es que como quedó registrado en un video, las mascotas fueron ingresadas una a una a un coche especial de la marca WONDERFOLD que sobrepasa el valor de los 4 millones de pesos. Luego de esto, se aprecia a Greeicy en una foto en una carretera arrastrando dicho coche. No obstante, este domingo, su esposo Mike Bahía también subió un video en el que pasea los perros en el mismo medio de transporte pero por los alrededores de una piscina.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🇨🇴 C○L○MBIA ME GUSTA 🗞️ (@colombiamegusta)

Sin embargo, los internautas parecen no importarles el alto costo del producto y han dado su apoyo a la pareja a través de mensajes como: “ahora imagínense cómo duermen y comen todos esos perritos. Greeicy adóptame”, “Pues para eso trabajan” “Yo con dinero haría lo mismo”.

Publicidad.

|Le puede interesar: Salió todoterreno: así fue el primer viaje del hijo de Greeicy Rendón a tierra caliente

Cabe destacar que hace unos meses, la caleña generó una serie de críticas porque comparó a su bebé con sus perros: “Siento que lo amo, o sea en esta relación tan corta que tú y yo llevamos siento que te amo mucho. Pero si esto es como los perros que no debe tener comparación porque un hijo es un hijo y un perro no lo pariste, si esto es como con los perros que no paran de crecer, ay, hermano, esto está peligroso”, fue el mensaje de Greeicy que conllevó a que le dieran palo en redes sociales a través de mensajes como "no tiene nada de maternal".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mapa de famosos (@mapadefamosos)