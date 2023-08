Compartir pantalla es la nueva función de WhatsApp para las videollamadas, así se usa

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en América Latina. Siendo propiedad de Meta Inc., la compañía de Mark Zuckerberg, en los últimos años se ha preocupado por mejorar la experiencia de los usuarios, agregando opciones como reproducir las notas de voz a mayor velocidad, los mensajes por video o la edición de los mensajes de texto. Aun así, la aplicación no para de sorprender a todos y la nueva función de WhatsApp es la de compartir pantalla en las video llamadas.

Y es que en la más reciente actualización de la aplicación, el soporte de WhatsApp aseguro que "Ya sea compartiendo documentos de trabajo, viendo fotos con la familia, planeando unas vacaciones con amigos, o simplemente ayudando a los abuelos con el soporte técnico, la pantalla compartida te permite compartir una vista en directo de tu pantalla durante la llamada".

Para compartir la pantalla de su dispositivo, debe tener en cuenta que tiene que estar en una videollamada. Ya en esta, en la parte posterior de su móvil, donde aparece el menú principal de las llamada por video, aparecerá un logo en forma de celular, con una flecha curva adentro. Tendrá que oprimir dicho logo y darle los permisos a la aplicación para grabar su pantalla. Hecho esto, ya estará compartiendo todo lo que aparece en su dispositivo a la otra persona.

