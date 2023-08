¡Ojo! así están robando a través de Nequi y Daviplata. No se deje estafar

.Publicidad.

Las carteras digitales de Nequi y Daviplata se han popularizado tanto entre los colombianos por la facilidad que ofrecen. Han bancarizado a muchas poblaciones que no tenían acceso a una cuenta bancaria convencional. Sin embargo, por su facilidad y accesibilidad también se ha prestado para muchos inconvenientes y estafas. Estas son las nuevas estafas con Nequi y Daviplata que debe conocer para no caer o poderlas evitar.

Estafas con Nequi y Daviplata

Pero una nueva modalidad de robo, ha causado angustias y problemas a varios usuarios. Cuando alguien entra a una página sospechosa o descarga alguna aplicación los delincuentes obtienen los datos y proceden a enviar cierta cantidad de dinero. Un préstamo que el usuario nunca pidió. Luego empiezan a enviarle mensajes extorsivos pidiéndole que devuelva la plata con intereses. Por cada hora son 100 mil pesos más.

A un noticiero nacional llegó el testimonio de una de las personas que fue víctima de esta modalidad. Son los famosos ‘gota a gota’ digitales. Aunque la mujer no se gastó el dinero tampoco tenía cómo devolverlo: “Al revisar de dónde proviene el dinero no tiene como un respaldo del número telefónico, ni un número de cuenta, nada. Al buscar en Internet son como corresponsales bancarios o de depósito de dinero internacionales”, explicó.

Si no les pagaba todo con los intereses incluidos la empiezan a extorsionar, le dicen que es una presunta estafadora y que compartirán su información públicamente y con todos sus contactos. Ricardo Cruz, especialista en investigación criminal, dio algunas recomendaciones. Básicamente si entra un dinero que no es suyo y empiezan estos cobros usted no debe retirarlo o gastarlo, debe informar al área de atención al cliente para que hagan la devolución debida.

