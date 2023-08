La dura pérdida de MasterChef que tiene indignados a los televidentes

.Publicidad.

Esta edición de MasterChef Celebrity ha estado llena de diversas situaciones que han molestado a los televidentes. Algunas de ellas han sido por causa de los participantes de esta temporada del reality de RCN. Varios han demostrado su personalidad en competencia, lo que ha dejado ver una cara poco amigable de estos famosos. Además, en algunas ocasiones, han llegado a decir que el programa parece arreglado por ciertas decisiones de los jurados. Aún así, algo que ha causado mucha tristeza entre los televidentes, fue una reciente salida. La última eliminada de MasterChef Celebrity era una de las favoritas para ganar el reality.

Francisca Estevez, la última eliminada de MasterChef Celebrity

Entre el gran número de participantes que ha tenido esta temporada del reality de RCN, algunos han destacado. Se han ganado el cariño de la gente por su carisma y su forma de brillar a lo largo del reality. Esto ha sucedido en especial con Francisca Estévez, una de las grandes promesas de la actuación en Colombia. Desde los primeros capítulos, la joven se robó el cariño de los televidentes de MasterChef Celebrity. Muchos llegaron a insinuar que si la joven llegaba a salir de la competencia, el rating del programa se iría para el piso. Ahora bien, tras un buen tiempo de competencia, ella es la última eliminada de MasterChef Celebrity.

-Publicidad.-

|Le puede interesar El nuevo castigo de MasterChef que haría acabar más pronto el reality de cocina

Un nuevo reto de eliminación llegó a la cocina más famosa de la televisión colombiana. Las dos participantes que se enfrentaban eran Carolina Acevedo y Francisca Estévez. Fueron varios los errores cometidos por ambas participantes. La presión y el afán de seguir en MasterChef Celebrity eran evidentes. Lastimosamente, para los jurados, quién cometió mayores errores, fue la joven actriz. De esta manera, la historia de Francisca en el reality de RCN, acabó. De esta manera, la joven se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity. Algo que en definitiva afectó a los televidentes del canal, quienes manifestaron su disgusto al respecto.

Publicidad.

Para muchos los televidentes del canal RCN, quién debió haber salido del programa, era Carolina Acevedo. Además de no ser la preferida de muchos, algunos creen que sus errores fueron más críticos. No es la primera vez que una eliminación causa indignación entre la audiencia de MasterChef Celebrity. Habrá que ver si la salida de Francisca Estévez no afecta de manera negativa el rating del programa. A pesar de haber sido la última eliminada de MasterChef Celebrity, la actriz manifestó su felicidad. Incluso aseguró que no creía llegar tan lejos, siendo esto un gran logro.

Vea también: