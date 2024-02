Cómo le fue a la famosa Mariana Mazzucato en su conferencia en la Nacional

La italiana Mariana Mazzucato es considerada como una de las economistas más influyentes del mundo gracias a una amplia trayectoria en la academia y al asesoramiento a diversos Gobiernos del mundo en temas económicos. Junto con el francés Thomas Piketty es una de los grandes referentes del también economista Gustavo Petro, quien ya la elogiaba desde mucho antes de llegar a la Presidencia.

El presidente Petro se había propuesto contar con la italiana como asesora de su Gobierno con el fin de terminar de implementar su Plan Nacional de Desarrollo, labor que realizará de forma gratuita, según aseguró ella misma en una entrevista en la que además invitó a los contradictores del mandatario a que le dieran una oportunidad.

Para cumplir con este objetivo, Mazzucato trabajará de la mano con los Ministros del gabinete de Petro, pero particularmente con uno, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien fue el encargado, junto con su viceministra María Fernanda Valdés, de convencerla para acercarse al Gobierno gracias a una conversación que sostuvieron aprovechando la visita de la economista a Colombia.

After a productive workshop w @ricardobonillag & @Gr_Bicentenario this morning, it was great to take the conversation forwards w @MFValdesV and think about the inter-ministerial coordination required to implement Colombia's National Development Plan. pic.twitter.com/QjJ80N47ws