¿Cuánto vale la mansión que el gobierno le quitó a René Higuita y que ahora está destruida?

.Publicidad.

En enero del 1993, René Higuita compró junto a su esposa una lujosa mansión ubicada en la urbanización La Loma, en el sector de El Poblado en Medellín. En ese momento, el futbolista le dio 33 millones de pesos a una mujer identificada como María Victoria Montoya Álzate, en un negocio que parecía no tener ningún problema. Sin embargo, después de que la Fiscalía aceptara la hipótesis de que esa construcción había pertenecido a sujetos del Cartel de Medellín, inició un proceso de extinción de dominio a la casa de René Higuita en el año 2005.

A partir de ese momento, la casa de René Higuita pasó por las manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad liquidada en 2011, y actualmente la administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Después de 18 años de estar deshabitada, se encuentra en un estado tan deplorable, que parece más un elefante blanco que una mansión; y aunque el exarquero de la selección ha hecho lo inhumano para recuperarla, la SAE se ha convertido en una traba para ese objetivo.

-Publicidad.-

| Vea también: El reemplazo de Quintero que le saldrá $940 millones mensuales más barato a Fuad Char

¿Por qué la SAE se convirtió en la piedra en el zapato de René Higuita?

Aunque René Higuita tiene una tutela a su favor para que le devuelvan su mansión en el Poblado, avalada por la Corte Suprema de Justicia, la SAE pidió a la Sala de Selección de Tutelas que verificara la acción legal. Fue en 2016 cuando el Juzgado 18 decidió darle la razón al exportero de Nacional; pero la SAE, argumentando que dicho falló "está vulnerando al Estado sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia", hizo el pedido.

Publicidad.

A lo que la SAE se refiere, es que la investigación sobre si dicho predio pertenecía o no a miembros del cartel de Medellín aun no se ha aclarado. Mientras la Fiscalía asegura que la casa perteneció a Gerardo Moncada Cuartas, socio de Pablo Escobar, René Higuita asegura que la compró legalmente. Hasta que no se aclare la situación, se supone, no se podría ratificar o no la tutela del arquero; pero ya se hizo.

Así se encuentra la casa de René Higuita en El Poblado en Medellín. Sin techos y carcomida por la naturaleza, parece de ultratumba.

| Le puede interesar: Las 'excusas' con las que Jorge Luis Pinto se burló de sus jefes en el Cali

¿Cuánto vale la casa de René Higuita en Medellín?

Como se explicó en párrafos anteriores, René Higuita compró la mansión en 33 millones de pesos en 1993, pero con el paso del tiempo el predio se avaluó, incluso con el deterioro que ha tenido. En este momento, la casa del exarquero de Nacional, que tiene un área de 1.253 metros tiene un precio de 1.200 millones de pesos. Sin embargo, Higuita ha asegurado que quiere que le devuelvan la propiedad porque no está dispuesto a perder la inversión que hizo en el inmueble, y porque es su patrimonio y el de sus hijos.