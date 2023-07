Las 'excusas' con las que Jorge Luis Pinto se burló de sus jefes en el Cali

.Publicidad.

Hace algunos días, el Deportivo Cali confirmó la llegada del delantero atlanticense Luis el Chino Sandoval a su plantilla. El delantero estaba sin trabajo después de que lo despidieron del Junior de Barranquilla por llegar borracho a uno de los entrenamientos, algo que desató el escándalo en la puerta de oro de Colombia. Sin embargo, desde el equipo azucarero le dieron el aval y lo ficharon como la gran estrella; pero eso también aceleró la renuncia de Jorge Luis Pinto, técnico del equipo.

Y es que según lo confirmó el DT santandereano, una de sus reservas con la directivas era precisamente la contratación de un jugador que deja mucho que desear en el tema comportamental. En aras de armar un equipo que luchara por no caer en el descenso, Jorge Luis Pinto esperaba el fichaje de jugadores un poco más comprometidos; pero no fue así. Por esa razón, y en sus propias palabras "Mientras el Chino Sandoval llegó por la puerta norte, yo me fui por la puerta sur". Sin embargo, esa no sería la única razón de su renuncia. Más allá habría algo más.

La "oferta" que tiene Jorge Luis Pinto desde Honduras

Según medios especializados del país centroamericano, la selección de Honduras estaría pensando en repatriar al técnico colombiano para las eliminatorias rumbo a Canadá, EEUU y México 2026. Así las cosas, la renuncia de Jorge Luis Pinto al Deportivo Cali no solo habría sido por un desacuerdo con las decisiones de las directivas, sino también por el posible interés que tienen hacia él desde la bicolor. Hay que recordar que el santandereano estuvo al mando del equipo hondureño durante tres años, desde el 2014 al 2017, y dirigió mas de 50 partidos en la selección centroamericana.

Jorge Luis Pinto renunció este sábado a la dirección técnica Deportivo Cali de Colombia. Un sector de la prensa nacional e internacional lo ubican como candidato a dirigir al seleccionado hondureño.https://t.co/zME8q1Xp48 — Radio América HN (@radioamericahn) July 8, 2023

¿Quién suena para ser nuevo técnico del Deportivo Cali?

Después de la sorpresiva renuncia de Jorge Luis Pinto, el periodista Jaime Dinas se atrevió a dar los posibles reemplazos del estratega santandereano. Según el comunicador, los dos técnicos que están en la orbita del club caleño podrían ser David González, extécnico de Medellín, y Armando Piripi Osma, quien tuvo su ultima experiencia como timonel en el Atlético Bucaramanga.

CE @AsoDeporCali descartó a Armando “Piripi” Osma como candidato sustituto @JorgeLPintoA para 2do semestre Liga @Dimayor únicos candidatos:

José Eugenio “Cheche” Hernández Sarmiento y David Gonzáles GIRALDO, Ex @DIM_Oficial tras entrevistarlos, se definir nuevo timonel azucarero. pic.twitter.com/fuA8PUbSyW — Jaime Dinas (@JaimeDinas) July 12, 2023