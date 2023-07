“La inseguridad y la violencia en Colombia están desbordadas” ¿Otra vez lo mismo?

Por: Fernando Ruiz R |

Este artículo sobre la inseguridad en las ciudades y la violencia en las áreas rurales de Colombia, se pudo haber escrito hace varios años, se pudo haber escrito el año pasado, se puede escribir ahora y se puede escribir en algunos años posteriores y en lo fundamental es la misma historia, no hay cambios; casi que se puede copiar y pegar.

La ciudadanía protesta indignada y temerosa y pide soluciones rápidas. Los alcaldes claman por el aumento de la cantidad de policías en las ciudades, los gobernadores por el aumento de la presencia de las fuerzas armadas en las áreas rurales, tomadas por los grupos violentos y claro se toman algunas medidas coyunturales, que mitigan un poco la inseguridad y violencia, pero al poco tiempo la situación vuelve a ser la misma.

El problema es que se siguen atacando solamente los efectos y no las causas de la inseguridad y la violencia, éstas como es conocido de todos, afecta en mayor medida a las clases populares, que se desplazan en trasporte público, bicicleta ó a pie y para los delincuentes es más fácil atacarlos. También afecta a la clase media y en menor medida a la clase alta, que cuenta con los medios para prevenirla y evitarla y en las áreas rurales, afecta a los campesinos, hacendados, ganaderos y demás habitantes.

Por supuesto que las medidas de aumento de la fuerza policial en la ciudades y mayor presencia de las fuerzas armadas en las áreas rurales son importantes, pero como lo vemos no son suficientes. La inseguridad se irá mitigando, no se acabará del todo, en la medida en que las condiciones sociales de la gente mejoren sustancialmente. Es que la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y de empleo, son el mejor caldo de cultivo para toda clase de crímenes, ó como he dicho otras veces: “Esta clase de inseguridad no se presenta en países de gran desarrollo social, como los países Nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca) y otros similares”.

En conclusión, se debe seguir atacando los efectos de la inseguridad en las ciudades y la violencia en las áreas rurales con medidas policiales y de fuerza legal, pero paralelamente también hay que mitigar sus causas sociales. El delito debe ser castigado debidamente; hay que luchar contra la impunidad. Si falta ó falla alguna de estas medidas, con certeza, “la inseguridad y la violencia seguirán desbordadas” eternamente y este artículo lo podré casi seguir copiando y pegando por mucho tiempo.

Una vez más recordemos la frase: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.