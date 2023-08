Canciones de Feid que lo convirtieron en estrella mundial del reguetón

.Publicidad.

“Si necesitas reggaetón dale”. Esta es una de las frases más icónicas del género urbano que forma parte de uno de los éxitos de la carrera de J Balvin que lo posicionó a nivel mundial y Ferxxo es uno de los escritores que estuvieron detrás de esta canción. Mosty, Bullnene, Sky Rompiendo y el propio Balvin, lo acompañaban. Otras canciones de Feid terminaron interpretadas por artistas como los colombianos Reykon, Piso 21 o la brasileña Anitta.

Ginza, la composición en la que participó el músico conocido como Ferxxo, cuyo nombre de pila es Salomón Villada Hoyos, suma casi 1.000 millones de vistas en YouTube, fue número uno en países como España, Italia, Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos.

“(…) Puedo ser del que no te acordarás mañana, no sabrán lo que pasó en tu cama (…)” provoca nostalgia entre quienes salen de fiesta a bailar lo que actualmente se conoce como reguetón viejito y también tiene la firma de Feid. La escribió para él mismo, pero terminó entregándosela a Reykon para que le cambiara el título y se convirtió en su éxito internacional, Secretos. Esa fue la primera canción de Ferxxo que logró figurar como una de las más escuchadas entre los medios norteamericanos.

Además, Ferxxo también ha participado en Besándote de Piso 21 y Sigo extrañándote de J Balvin, quizás las dos composiciones del pasado donde más se siente la identidad de ese artista de impacto continental que es ahora.

Ambas canciones guardan cierto parecido con otros palazos indiscutibles de Feid como Ferxxo 100 o Si te la encuentras por ahí. Las dos son melodías tranquilas, románticas y no tienen el golpe del bombo tan marcado como en Friki, éxito más discotequero donde participa Karol G, La Bichota.

El nacimiento de Ferxxo

Su amigo J Balvin no solo le abrió las puertas como escritor, sino como estrella del reguetón mundial. En 2016, lanzaron Qué raro, primer éxito de Feid con un artista urbano de peso como invitado y con un tema que le permitió extender su talento de compositor hasta los micrófonos.

En esa época, Ferxxo trabajó duro con artistas tan diferentes como Anitta, Prince Royce o Ximena Sariñana, quienes lo buscaban por su habilidad con el lápiz. Así como con otros referentes como Greiccy, Sech y hasta el salsero Diego Gale, quienes participaban en sus composiciones o los invitaban a participar en las de ellos.

En algún momento, Feid entendió que la fórmula ganadora no solo se logra con responsabilidad, sino autenticidad y si bien todo su trabajo puede sentirse sincero, conseguir un sonido propio dentro de una industria musical, no solo tiene que ver con originalidad, sino con una gran habilidad para comunicarlo con canciones. Así fue como Salomón entendió que tenía que trabajar más duro aún y que, al ser un cantante de Medellín, no era mala idea incorporar términos paisas como “nea” y hasta groserías locales como “pirobo”.

En el reguetón de la época, pocos artistas se animaron a cambiar la terminología puertorriqueña y artistas como J Balvin, Maluma o Karol G fueron los primeros en arriesgarse a hacerlo. Si bien el término bichote, referido a capos de droga y también a personas en general que son muy buenas en lo que hacen, sí es propio de la isla. Por eso, cuando Karol G tituló una composición Bichota, muchos admiradores aplaudieron, pero algunos boricuas lo consideraron un atrevimiento.

Canciones de Feid que lo convirtieron en estrella mundial

Recordemos que Feid no se llama Fernando, sino Salomón, pero resulta que en una de esas tantas jornadas laborales con parceros, ellos decidieron bautizarlo Ferxxo. Es impresionante, hoy mucha gente lo conoce más por este seudónimo que por Feid, a pesar de que este último es su nombre artístico.

Feid se encargó de alentar ese alterego. A través de sus canciones comenzó a construir la imagen del Ferxxo como la de un man bacán que utilizaba muchos términos como mor y pues, que ahora resultan comunes para la juventud colombiana.

Así fue como terminó convirtiéndose en una especie de figura meme, pero que le garantizaba esa imagen positiva entre el público de las redes sociales. Es decir, los chicos imitan su hablado, lo que contribuye a su viralización y hasta hay una página de memes llamada Ferxxo: Mi religión, que parece estar diseñada por su equipo de marketing con intenciones promocionales.

También hay que destacar que, con los años Ferxxo encontró el sonido que tanto buscaba, para sus fans y eso ocurrió en el disco Ferxxo (Vol. 1: M.O.R.), donde presentó temazos como Borraxxa y Porfa, que en una versión posterior incluirá a Maluma, Nicky Jam y J Balvin, entre otros.

Luego, con la llegada de la pandemia, trabajó el álbum que los más conocedores de su trabajo consideran fundamental para su recorrido: Inter Shibuya - La Mafia con el que logró que todas las canciones tuvieran millones de reproducciones en plataformas son Chimbita, Si tu supieras y Te mata, algunas de las más recordadas.

Su posible relación con Karol G, no confirmada por ellos, pero sí sugerida en muchas publicaciones de redes sociales, también lo ha impulsado, pero seamos justos: esto fue más un efecto colateral que una pretensión oportunista del músico.

Precisamente, ambos estuvieron mucho tiempo evitando mostrarse juntos, quizás porque la anterior relación de Carolina Giraldo (nombre de pila de ella) tuvo demasiado exposición mediática y los medios de comunicación fueron implacables a la hora de referirla.

Por el momento, Feid es el artista masculino de más peso en Colombia y algunos hasta lo comparan con Bad Bunny gracias a esa capacidad de pegar todas las canciones de un disco y por seguidores fieles que ha conseguido, incluso en Puerto Rico.

Una de las razones es que casi todas sus canciones han respetado la estructura clásica del reguetón como sucede con Monastery de Ryan Castro, uno de los éxitos más grandes de la escena paisa del género y que en parte explotó gracias a él.

Así que solo el tiempo dirá si el Ferxxo podrá convertirse en un peso pesado de las músicas urbanas, pero de momento, él sigue innovando. Para su nuevo disco contará con la presencia de la figura pop del reggae Sean Paul y las canciones que ha mostrado en los últimos años, entre ellas Le pido a Dios, donde participa una de las figuras más grandes de la historia del hip hop, demuestran que incluso el reguetón, ya le quedó pequeño.