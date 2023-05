Anuel se está volviendo la nueva Shakira: no deja escapar a su ex

.Publicidad.

Desde hace varios meses, los rumores de una posible relación entre los paisas Karol G y Feid, han ido tomando fuerza, pero parece que a la expareja de la Bichota no le ha sentado muy bien las noticias sobre ellos. Hace algunos días, Anuel lanzó una nueva canción, la cual promocionó a través de sus redes sociales y mencionó directamente que se la dedicaba a la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Ahora, Anuel se fue en contra de ‘Ferxxo’, nombre artístico con el que también conocen a Feid. En una publicación en Instagram, el puertorriqueño presumió de un cartel que contenía palabras ofensivas hacia el paisa.

En la publicación, que ya supera los 4 millones se seguidores, se ve a Anuel sosteniendo una pancarta que reza “Fuck Ferxxo”. Además decidió acompañar su foto con la descripción “Y esta se la de dedicó a tu novio bb”.

No contento con esto, en el ‘post’ también compartió un video del villano de ‘Mario Bros’ con la famosa canción que ‘Browser’ interpreta para ‘Peaches’ en la película. Sin embargo, está tiene la letra cambiada para insultar.

Este acto de Anuel ha generado todo tipo de comentarios, desde quienes lo apoyan hasta quienes señalan que es un resentido que no ha podido superar a Karol G.

“Te entiendo anuel ¿Quién no estaría obsesionado con feid?”, “Dolido hasta la muerte brrrr”, “Ya, pero no llores”, “Que tipo tan infantil”, “típico ex despechado que no deja vivir en paz”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que tiene anclada en su perfil, el puertorriqueño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)