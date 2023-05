Bolsonaro, entre lágrimas: “Es una trama para machacarme”

.Publicidad.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha protestado por lo que considera una persecución contra él, después de que este miércoles la Policía Federal registrara su casa en Brasilia en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en los perfiles de vacunación contra el coronavirus. "Es una operación para machacarme", ha dicho visiblemente emocionado.

"No hay duda de que es lo que llamo una operación para machacarme. Me podían haber preguntado sobre mi vacunación, sobre mi cartilla, hubiera respondido sin problema", ha dicho en una entrevista para la emisora Jovem Pan.

-Publicidad.-

"Tengo una presión enorme, 24 horas al día, todo el día, desde que asumí la Presidencia hasta ahora. No sé cuando esto va a parar", ha protestado Bolsonaro quien entre lágrimas ha reconocido que todo esto le ha afectado.

"Ahora van a por mi esposa, a por mi hija. Esto no es humano", ha dicho Bolsonaro, quien tras ver cómo la Policía Federal se llevaba su teléfono móvil y detenía a algunos de sus hombres de confianza tras revisar su casa, insistió en que él no había manipulado nada, pues ni siquiera se había vacunado.

Publicidad.

Mientras tanto, el que fuera ministro de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y actual representante legal de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, ha descartado que el expresidente brasileño vaya a comparecer ante la Policía mientras no tenga primero acceso a los autos de la investigación.

"Cualquier información relacionada con la falsificación de la cartilla de vacunación es una obra de ficción oportunista. Como saben todos, Bolsonaro siempre dejó claro que no se vacunó. Por esa razón es obvio que no tiene sentido que si no se vacunó tuviera cartilla de vacunación, más cuando siempre que viajó lo hizo a lugares en los que no era un requisito estar vacunado", ha dicho Wajngarten.

En ese sentido, Wajngarten ha deslizado que Bolsonaro podría estar siendo víctima de piratas informáticos, pues "no es la primera vez" que el sistema de vacunación es objetivo de este tipo de ataques. "Es triste ver cómo en vez de ser investigado quien manipula el sistema, se esté desperdiciando indebidamente el dinero público en perseguir arbitrariamente a las personas", ha protestado.