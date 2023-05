.Publicidad.

Christian Camilo Rincón disparó dos veces contra Erika Aponte, mamá de su hijo y la mujer que le decía amar con locura. Eran las 5:50 de la tarde del domingo 13 de mayo, día que se celebraba el día de las madres. Érika no pudo celebrarlo. Su cargo como administradora de Jenos Pizza le impidió quedarse con su hijo, que hacía cinco años había tenido con Christian Camilo Rincón, el hombre con el que ya no quería compartir su vida, de quien se había separado hacía dos meses; el mismo que dos disparos en la cabeza la mató el día de las madres.

Christian Camilo Rincón, de 30 años, aún uniformado como conductor de Transmilenio, llegó al centro comercial Unicentro 15 minutos antes de la tragedia. Llevaba un carriel de cuero color café terciado al hombro en el que cargaba la pistola 9mm con la que minutos después mató a su esposa.

Caminando muy despacio se dirigió al segundo piso, al local de Jeno´s Pizza donde desde hace algunos años trabajaba Erika. Christian Camilo tardó un par de minutos antes de entrar al local y buscarla. Hacía dos meses estaban separados. Los golpes, el maltrato y la vida infeliz que Erika llevaba a su lado la empujó a abandonarlo. Ese abandono él no lo iba a permitir. Cristian Camilo ya se lo había dicho en varias oportunidades si Erika no era para él ella no sería para nadie más.

A las 5:40 de la tarde de aquel fatídico domingo los ojos de Érika se encontraron con los de su verdugo. Ella no lo sabía, pero ese momento era la única oportunidad que tenía para seguir con vida. La opción para no morir ese día de las madres era aceptar regresar con él.

El pánico se apoderó de ella. Él estaba cargado de ansiedad. No fue fácil convencerla de hablar por un par de minutos. El argumento de Erika para no salir a su encuentro era que estaba de turno y había mucha gente en el local por una fecha especial.

Al final, para no alargar la discusión y evitar un escándalo en su lugar de trabajo Érika aceptó tomarse un tinto con él. El lugar escogido fue el Juan Valdez puesto frente al lugar donde ella trabajaba.

La caminada hacia la cafetería, que no tardó más de 2 minutos, fue tranquila. Tal vez él le preguntó por el hijo de 5 años que ese día de las madres se había quedado junto a su abuela paterna. La discusión empezó ya estando adentro de la tienda de café.

Christian Camilo le pidió una y otras veces que volviera a su lado. Los que estaban en la fina cafetería dicen que la pareja discutió por más de 5 minutos. Ante la negativa de Erika, de 26 años, de volver a su lado, el conductor de Transmilenio metió la mano derecha en la maleta de cuero color café que llevaba terciada al hombro y sacó de allí la pistola 9mm.

La primera persona que gritó fue Erika. Sabía que Christian Camilo sí podía matarla. A los gritos de la administradora de Jeno´s Pizza le siguieron los de las personas que estaban sentadas a su alrededor y que vieron Cómo Christian Camilo levantaba el arma apuntando hacia el rostro de la joven mujer que estaba uniformada y con la gorra azul de la pizzería.

Sonaron dos ensordecedores disparos. Dos balas se incrustaron en la cara de Erika Aponte. Murió instantáneamente. Los gritos de los comensales y visitantes del centro comercial Unicentro se hicieron más intensos.

La reacción de Christian Camilo al ver a Erika muerta en el suelo fue matarse también. El miedo y la desesperación lo atraparon. Se arrodilló e intentó dispararse una y otra vez y la pistola no respondió. Se encasquilló. A su alrededor todos gritaban tirados en el suelo. La siguiente oportunidad fue la vencida. Sonó un tercer disparo. El cuerpo de Christian Camilo Pinzón cayó justo al lado de El de Erika Aponte.

Christian Camilo no murió al instante. Erika sí. El cuerpo del verdugo fue levantado de allí casi muerto y lo llevaron a la clínica Santa Fe. Murió en la mañana de este lunes 8 horas después de haber matado a la mamá de su hijo y al amor de su vida un domingo 13 de mayo día a las madres a las 5:50 de la tarde punto final.