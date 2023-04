Algo raro sucede porque la cultura desapareció en Tocancipá (Denuncia)

Por: Jaime Borda Valderrama |

abril 03, 2023

Por desgracia, la corrupción y la ineficiencia de ciertas administraciones municipales no han disminuido en absoluto como muchos esperábamos que pasara con el cambio de gobierno.

No creo que sea propiamente algo auspiciado desde la Casa de Nariño. No... Me parece temerario hacer semejante afirmación. Aunque la verdad, pura y transparente, relacionada con el manejo de los dineros públicos, es prácticamente imposible que se devele en el corto plazo, menos en un país como Colombia. Es una lástima, pero esa verdad si es irrebatible.

Desde hace unos años vivo en Tocancipá y he podido ver más de cerca cómo el poder político lleva a tomar decisiones irresponsables y cometer injusticias veladas contra los más vulnerables. Este municipio tiene un buen programa cultural conocido como Escuela de Formación Artística de Tocancipá (EFAT) en la que cada año participan con alegría y optimismo más de 5000 personas, de las cuales un alto porcentaje son niños y jóvenes del municipio.

En este año lectivo 2023, de manera inexplicable, las inscripciones para las diferentes actividades que ofrecen (dibujo, bandas, cuentos, teatro, coros y otras) se ha demorado mucho más que otros años. Normalmente para finales de febrero ya estaban abiertas las inscripciones y se empezaban a organizar los diferentes grupos, según el número de inscritos. Este año demoraron el proceso casi un mes más y solo hasta mediados de marzo abrieron, tímidamente, las inscripciones. Digo "tímidamente" porque no le hicieron mucha propaganda. Una de las bandas tenía una posibilidad de viajar a España, pero además de que no tener ni siquiera un uniforme digno, el secretario de cultura prefiere envolatar los dineros antes que abrir oportunidades. También he sabido que a muchos de los formadores los amenazan con quitarles su contrato si hacen alguna denuncia de las evidentes irregularidades que se vienen presentando en esta dependencia.

Cientos de niños, jóvenes y adultos mayores han tenido que esperar por una respuesta que finalmente llegó, un "poco muy" tarde y sin mayores explicaciones. Es más, aunque las inscripciones están abiertas desde hace ya dos semanas o un poco más, no todos los interesados en seguir su formación artística han recibido una llamada por parte de la Secretaría de Cultura o del profesor asignado. Como siempre, nadie sabe nada, nadie tiene una información precisa. Solo sabemos, por la página de la alcaldía que las inscripciones siguen abiertas hasta el 8 de abril y que hay varios profesores que no han firmado el contrato. ¿Qué puede pensar uno? Sencillo, se robaron el presupuesto de cultura del mes de marzo. ¿Eso es pensar muy mal? Creo que conociendo a nuestros gobernantes la idea no es para nada descabellada.

Los que hoy ostentan el poder, gracias a los votos de los ciudadanos, prefieren aprovechar su cuarto de hora para desfalcar el erario público antes que ganar reconocimiento por una labor bien hecha que además de prestigio les puede hacer ganar otras elecciones. Pero no, el dinero fácil es una tentación muy grande para la mayoría de nuestros políticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pareciera que el honor no radica en ser el mejor alcalde o el mejor gobernador, sino en quién logra firmar más contratos fantasmas y desviar el dinero de los contribuyentes hacia cuentas bancarias (¿o caletas?) personales.

Tocancipá es un municipio "afortunado" que cuenta con cuantiosos ingresos por cuenta de las empresas que funcionan en este sector, entre ellas una gran fábrica de Coca-Cola, por nombrar solo la más emblemática. Y sin embargo, sus habitantes no ven mayores progresos en la zona y con dificultad ven sus necesidades más apremiantes realmente satisfechas de manera justa y eficiente.

Por no ir muy lejos, cerca de mi casa hay un riachuelo que necesita ser dragado, desde hace mucho tiempo, y un puente que espera ser reforzado y pavimentado desde hace también varios años. En estos días de lluvia se han formado pozos de agua que parecen lagos y ríos de corrientes tan fuertes que terminaron derribando un muro, poniendo en evidencia la ineptitud del alcalde y su secretario de obras, pero también poniendo en peligro a los transeúntes y a los conductores (que son bastantes; es una vía muy transitada)... Y pasan los días y no pasa nada. Bueno, hicieron una "reparación" mínima al puente (porque sea abrió un hueco enorme) y poco más.

Y así estamos, viendo con impotencia cómo se vulneran nuestros derechos y como se despilfarra nuestro dinero en francachela y comilonas. Ah! Porque para fiestas, al parecer, sí hay presupuesto. Y sé que éste no es el único municipio. Hay otros en los que se roban casi todo el presupuesto sin la menor vergüenza...

¿Hasta cuándo aguantaremos?