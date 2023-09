Veganismo y construcción de Paz en Colombia

Por: Ehyder Mario Barbosa Pérez |

septiembre 26, 2023

El respeto a todas las formas de vida y una posición ética de solidaridad, compromiso y coherencia convergen en el veganismo como decisión consciente de relacionamiento con otros seres sintientes. Es un enfoque poco convencional que se fortalece gracias a la información, las redes y las consecuencias medioambientales del consumo de carne y promoción de una industria de violencia hacia animales no humanos[i].

Un comportamiento consciente de respeto por todas las formas de vida puede contribuir a la consolidación de la construcción de escenarios de no violencia en Colombia. La búsqueda de alternativas de producción y consumo sin crueldad animal, apoyada por la articulación de redes de cooperación entre diferentes actores, puede materializar la idea expuesta.

Una postura vegana con argumentos éticos se fundamenta en el respeto por los intereses de todos los seres sintientes. El uso de animales no humanos para la alimentación y la industria es una forma de violencia que debe ser expuesta. El reconocimiento de la vida y el bienestar de los seres como valor intrínseco posibilita acciones para su cuidado.

Colombia es reconocido como un país megadiverso con gran variedad de especies de flora y fauna[ii]. Un laboratorio de cuidado de la vida donde pueden proponerse acciones para promover prácticas de conservación, con sensibilización de las consecuencias de las decisiones diarias de alimentación y trato con otros seres sintientes. El fomento de la empatía y el respeto promovidos por el veganismo puede tener efectos positivos en el fortalecimiento de la cohesión social y la construcción de paz en territorios con antecedentes de conflictos armado, con el impulso de valores de solidaridad, compasión y cuidado necesarios para la construcción de paz.

También pueden encontrarse relaciones entre veganismo y superación de violencia estructural y directa. Las condiciones socioeconómicas que perpetúan el sufrimiento y la desigualdad han sido empeoradas por el conflicto armado que afecta a gran parte del territorio nacional, especialmente las zonas rurales y la población vulnerable[iii]. La concreción de acciones a favor de esta población permitiría la superación de las difíciles condiciones de violencia, agravadas por la violencia directa sufrida por parte de animales humanos y no humanos. El veganismo rechaza la violencia directa y promociona alternativas alimentarias e industriales para el respeto de la vida.

La transición hacia alternativas sostenibles y solidarias de producción y consumo para el desarrollo del campo colombiano pueden materializar condiciones que disminuyen la violencia en Colombia. Temas como la deforestación, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad deben ser asumidos con urgencia para mitigar las consecuencias medioambientales[iv]. Se ha señalado que la producción de alimentos de origen vegetal tiene un menor impacto socio ambiental que la ganadería intensiva[v]. Así, el veganismo aporta a la sostenibilidad ambiental.

Prácticas solidarias de producción y consumo posibilitan también el fortalecimiento del desarrollo de comunidades vulnerables[vi]. Una agricultura sostenible puede llegar a representar prácticas agrícolas más éticas que permitan la estabilidad de zonas rurales de Colombia y la construcción de paz. Las redes comunitarias, cooperativas y solidarias son importantes para el logro del objetivo, especialmente si se tiene presente que la concreción de la no violencia no es una tarea aislada.

Los principios de no violencia y compasión promovidos por el veganismo también pueden aportar a la reconciliación y la resolución de conflictos. Justamente puede servir como marco referencial para la solución pacífica de diferencias y el fomento del diálogo constructivo, así podrían crearse ambientes favorables para la cohesión social en comunidades afectadas por la violencia, la pobreza y el conflicto armado[vii].

Las perspectivas señaladas buscan aportar a las consideraciones que pueden tener el fomento del veganismo para la construcción de paz en Colombia. La concreción de ambientes de no violencia requiere grandes esfuerzos sociales, desde lo público y lo privado. Una cultura de respeto y compasión hacia los seres sintientes podría aportar en la construcción de una sociedad más equitativa, pacífica y sostenible.

La solidaridad, el cuidado medio ambiental y la compasión son fundamentales para la materialización de la paz en Colombia. Las consideraciones veganas sobre el relacionamiento y trato con el entorno pueden aportar elementos estructurales para la transformación de la sociedad colombiana.

