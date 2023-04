Una oposición fácil e implacable

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Oponerse al gobierno Petro desde el Congreso no es tarea fácil. Hoy la oposición está formada por el Centro Democrático y Cambio Radical. Ambos sumaron el 21 % de los votos de la elección parlamentaria de 2022. Con 24 senadores y 31 representantes, equivalen al 22,2 % del Senado y al 16,4 % de la Cámara. Lo cual no es obstáculo sino por el contrario un incentivo para oponerse con todo vigor a cuanta iniciativa gubernamental se les presente. Esa oposición virulenta y apasionada, ha estado representada en el Centro Democrático por María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, cuyo desbordado entusiasmo y ligereza intelectual las descalifica como alternativa de poder; y en Cambio Radical por Germán Vargas Lleras, que no es congresista, pero si jefe natural de ese grupo, con toda la autoridad, la seriedad y conocimiento de los temas, que lo convierten en el real jefe de la oposición política. Pero con esa representación por más que critiquen, es como cantar bajo la ducha. No les alcanza para sacar ni una ley de honores.

La esperanza de la oposición es que la coalición mayoritaria del gobierno se desbarate, y todos los días hay anuncios de que está en las últimas, basados en las controversias inevitables que generan las muchas reformas que el gobierno ha presentado al Congreso sobre temas fundamentales de la vida nacional. El presidente Petro, acusado de autoritario, ha dicho que su trabajo consiste en presentarle sus reformas al Congreso para que este las debata, lo cual es la decisión de un mandatario demócrata. Y está pasando las duras y las maduras en ese proceso que seguramente resultará en unas normas más equilibradas que reflejen la composición mayoritariamente centrista de la coalición de gobierno. (El Pacto Histórico representa el 17 % de Congreso, y la suma de los partidos Conservador, Liberal, Alianza Verde y la U, e1 45,8 %). Así que la calentura no está en las sábanas.

La oposición está y se nutre en otra parte. Gustavo Petro fue elegido con el 50,4 % de los votos, 11.3 millones y Rodolfo Hernández perdió la elección (e increíblemente desapareció de la escena política), con 10,6 millones de votos. En ese medio país electoral que no votó por Petro, más un porcentaje indeterminado de la gente que no votó por nadie, pero está insatisfecha con el gobierno (la participación del censo electoral en esas elecciones fue de 55 %), es donde está hoy la oposición. Y como no tiene manera de expresar su descontento en el Congreso lo hace a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es decir, la oposición efectiva en Colombia ha salido del Congreso y no está en las calles sino en los medios digitales, que son las nuevas plazas públicas.

En esos espacios el grueso de los columnistas de la prensa amplifica las quejas de los congresistas de oposición, aporta las suyas propias, aprovechando las muchas oportunidades que el mismo gobierno les da, y alimenta el pozo séptico en que se convierten las redes sociales cuando de expresar opiniones políticas se trata. El resultado es una desmejora en la imagen del presidente. Claro que, si le salen bien las cosas, lo reivindicará la historia, pues en el fondo la realidad es que vivimos un momento político excepcional, en el cual se han presentado y se debaten con seriedad todas las normas que pueden convertir a Colombia en un país menos inequitativo, sin desmantelar el sistema económico.

Todo el tiempo insiste el gobierno en que es mediante la colaboración de los sectores público y privado, respetando la separación de poderes públicos, como esas reformas se pueden convertir en una fuente de bienestar general y de progreso económico, que es precisamente de lo que trata el debate parlamentario sobre ellas. Pero cada quien que siente que le están pisando un callo pone su grito en el cielo, amplificado por los medios y las redes, que no hacen las leyes, pero pueden ser un formidable instrumento de presión, que es para lo que fueron creados. Fácil e implacable hacer oposición desde esos escenarios, donde la responsabilidad política no existe. Donde sí existe es en el Congreso que tiene la oportunidad única de interpretar el querer de las mayorías nacionales, resarcirse de su mala fama y sentar con seriedad las bases de un nuevo país, como parece que lo estuviera haciendo. Y estupendo que a muchos de los que hacen oposición con argumentos no con consignas, no les parezca, porque es su aporte a que las cosas salgan bien.