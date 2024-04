Los ganchos "transformers" del Ara que lo ayudan a ahorrar espacio en el closet ¿Son buenos?

Aunque la mayoría de productos de esta tienda son buenos y económicos este en especial recibió algunas críticas. Es innovador pero no sería útil

Encontrar artículos innovadores en tiendas ‘low cost’ es algo muy común, de hecho, cada día amplían más su mercado ante el inminente éxito de su propuesta. Un ejemplo perfecto es Ara, empresa que para 2023 tenía alrededor de 1.227 tiendas en varios departamentos del país. Es por eso que muchas personas utilizan las redes sociales para hacer reseñas de sus productos. Le contamos que dicen de los ganchos del Ara.

El creador de contenido ‘elmandelosdescuentos’ que se caracteriza por reseñar productos de tiendas como Dollarcity, D1, Ara, Amazon, entre otras cosas relacionadas con la economía de los colombianos. Se dió la tarea de comprar los famosos ganchos "Transformers" que prometen hacerse más pequeños y ahorrar espacio en su closet.

Básicamente sus extremidades se pueden dejar abiertas o cerradas si no está colgando nada, pero el punto del creador de contenido es que igual ocupa espacio en el closet y no ahorra nada de espacio. Sin embargo, para usarlos como ganchos normales sin ninguna expectativa están bien pues viene seis ganchos por $10.000 pesos. Pero en realidad no cumplen su promesa de compra.

