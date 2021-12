Tulio Gómez, el nuevo héroe de los caleños

.Publicidad.

En Manizales, en los setenta, no había hinchas del América de Cali. En ese momento no existían barras bravas y el cuadro escarlata era conocido como La Mechita, un equipo chico que jamás había ganado una sola estrella y cuya máxima figura era el Barbie Ortiz. Para el hijo de un vendedor de bultos de papa y de novillos no era muy factible que tuviera plata para estar yendo a Cali a ver a su equipo favorito y entrar al Pascual Guerrero cada domingo. Asì que a los 11 años, en 1972, se fue a vivir donde una tía a Cali para estar más cerca del equipo de sus amores.

Veinte años después, en 1992, a punta de sacrificio, ahorrarlo todo, y endeudarse con préstamos, pudo juntarse con su cuñado José Raúl Giraldo y comprar un supermercado quebrado en Siloé, entonces una zona deprimida de Cali. Levantaron las ruinas, compraron neveras, seleccionaron meticulosamente el personal y le pusieron un nombre que escogieron en una noche de desvelo: Súper inter. En 1993 compraron cinco supermercados quebrados. Ese fue el camino que lo llevó lejos: adquirir ruinas que transformaba en palacios donde vendía a los mejores precios alimentos, solo alimentos sin mezclar ni electrodomésticos ni ropa.

Consolidó una cadena de 45 supermercados de primera calidad en el Valle del Cauca y en el eje cafetero. Su oferta de productos y precios lo llevó a competir con los grandes, al punto que en el 2014 el grupo Éxito-Carulla le compró para convertirlas en puntos de venta Carulla.

Nada distraía a Tulio Gómez más que ver jugar al equipo con el que se matriculó desde que llegó jovencito a Cali. Lloró cuando en el 2011 lo vio descender a la B. Y se propuso sacarlo de la mala racha en la que había caído. La única manera: volverse socio. En el 2013 adquirió el 15% de las acciones del equipo y desde la junta directiva empezó a dar unas peleas que resultaban estériles. Fue el propio Orestes San Giovanni, el italiano tostador de café arraigado en Cali, quien lo convenció de convertirse en socio mayoritario para volver acción los planes que lo trasnochaban. Y tenía con qué. A finales del 2015 se quedó con el 56% y comenzó a mandar.

Contrató a Hernán Torres y luego logró el sueño realidad: sacar campeón al América después de pasar su infierno particular en la categoría B del fútbol colombiano. Después de esta resurrección Tulio Gómez va por otro milagro: resucitar los Supermercados la 14. Su esposa Miryam Giraldo, después del jugoso cheque que el Grupo Éxito le ofreció a Don Tulio por los supermercados Super Inter, decidieron seguir apostándole a los supermercados, arrancando por La Montaña y ahora se sumergen detrás del rescate de La 14. Otra vez Tulio Gómez rescata una de las instituciones más queridas de los caleños.