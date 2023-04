Sobre el próximo 'Central Park' de Bello... ¿a este caballo regalado no mirarle el diente?

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

abril 28, 2023

Luego de intentar sacarle el cuerpo a la monumental obra que se erige en los predios del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, bajo el pomposo nombre de Central Park, parece ser que la administración del gobernador Aníbal Gaviria Correa se echó al dolor y hace pocos días anunció que este proyecto será entregado a la comunidad hacia finales del mes de octubre, aunque todavía se desconoce el nombre del personaje que será invitado para que baje la bandera en la inauguración del que en adelante se llamará Parque Metropolitano de Deportes a Motor Tulio Ospina, el mismo que estaba en camino de convertirse en otro de los elefantes blancos de los que abundan en el país.-

Como todo lo de Luis Pérez Gutiérrez, el gobernador que echó a andar el proyecto para darle gusto a una corporación local que reclamaba a gritos un espacio para la práctica del automovilismo a escala internacional, a pocas horas de entregar su mandato y con una inversión multimillonaria que superó los $120.000 millones de pesos, muchos antioqueños, y en particular los ciudadanos de Bello, fueron sorprendidos con esta obra que las mayorías no habían pedido, pero menos en un departamento que hace agua de necesidades por los cuatro costados de su geografía.-

Y pese a la buena voluntad que tiene la actual administración departamental para quedar bien con las comunidades que en el futuro cercano se beneficiarán del proyecto, a la par que se avanza en los trabajos físicos, tiene por delante la inmensa tarea de destrabar una serie de enredos jurídicos, técnicos, contractuales y financieros, sumado a un proceso de responsabilidad fiscal llevado por la Contraloría General de Antioquia, que tiene en la mira a 16 personas naturales y 7 jurídicas por el presunto daño patrimonial de más de $ 112.681 millones de pesos, fue como a finales de septiembre del 2022 se adjudicó el contrato a un nuevo consorcio, que tendrá que terminar la obra, cuyo avance estaba en el 86 %.-

Sin embargo, el diputado a la Asamblea de Antioquia, Diego Fernando Díaz Patiño, tiene una mirada distinta sobre la monumental obra basado en un principio elemental de la economía: “Si eso vale más plata dejarlo en el abandono que terminarlo, pues que lo terminen y vemos que se nos ocurre para que sea del disfrute de todos”, dice el dirigente a lo que este reportero lo podría sintetizar a la manera de hablar en frases contundentes y a la vez profundas: “A caballo regalado no se le mira el diente”.-

Una de las voces más conocedoras del asunto es la del señor Hernán Cuartas, a quien se le reconoce como uno de los mayores defensores del controvertido proyecto, al punto de declarar hace poco que “el nombre apropiado para esta faja de terreno de casi un millón de metros cuadrados, de los cuales doscientos mil serían para el Parque de Deportes a Motor, Autódromo de Antioquia, porque desde que se concibió en el año 1992 y su registro en el año 1994, se determinó que este fuera un espacio deportivo, recreativo y cultural para muchas disciplinas y actividades, cosa que con el cambio de nombre que se le pretende dar en la actualidad más bien obedece a un tema político”.-

Mientras eso piensa el señor Cuartas, el gerente de Indeportes Antioquia, Carlos Ignacio Uribe Tirado, es de los que asegura que “si bien las obras que se vienen ejecutando cumplen lo que se tenía establecido, se busca por parte de la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia que este espacio se convierta en un escenario multipropósito. Un espacio que propicie el encuentro y el disfrute del tiempo libre para todos los habitantes del Área Metropolitana, pensado para eventos deportivos, actividades culturales y de recreación”.- Lo anterior apunta a que seguramente el “Central Park” antioqueño está más que desestimado, y los deportes a motor, estarán lejos de allí. Aunque según Hernán Cuartas “no es justo para Bello, ni su comunidad, que se le cohíba de tener un escenario de talla internacional”.-

De otro lado, el “Central Park” cuenta con una veeduría ciudadana, que se ha opuesto de manera reiterada a que se destinen esos terrenos como parque de deportes a motor, pues aseguran sus voceros que con esa decisión se viola el Plan de Ordenamiento Territorial de Bello en su artículo 52, pues allí se dice que no se pueden construir escenarios para deportes a motor en una zona urbana.- Fue quizá ese mismo argumento el que le sirvió a la administración departamental para decidirse a no continuar con la denominación inicial.- En medios locales del municipio de Bello, como el portal El Bellanita que dirige Stiven Jaramillo, se recogen voces como las de Carlos Contreras, líder de la veeduría, que aseguró que no cree que las obras se puedan terminar en este 2023, como lo ha afirmado la Gobernación de Antioquia, puesto que “se avecinan decisiones de orden legal que impactarán no solo lo obra, sino a funcionarios públicos”.-

Entonces volvemos a consultar al diputado Diego Fernando Díaz Patiño acerca de todo lo que ha rodeado a este proyecto, que desde sus inicios ha tenido toda suerte de vientos contrarios, pero el se mantiene en lo suyo.- Con estos escenarios – dice – Bello se puede convertir en un gran punto encuentro de miles de antioqueños que pueden asistir allí, ojalá diario, a practicar los deportes que mejor se acondicionen a este escenario y una de las respuestas que nos pueden dar sus constructores sería que a la par que avancen las obras, los ciudadanos puedan ver la apertura de otras vías que conduzcan al parque, toda vez que por su ubicación no es de fácil acceso para los habitantes del occidente de Bello, divididos por el río Medellín y por la Autopista Norte a partir de la empresa Solla, señala el dirigente bellanita.-

Por ahora nadie en Bello siente la obra como propia por la razón de que la misma fue impuesta desde la Gobernación y lo que se debe estudiar en estos meses, al menos hasta cuando se finalicen los trabajos, es quién será el encargado de administrar lo que de allí surja, porque hasta el momento no ha sido claro la figura que se le tenga que dar porque se trata de una obra que a finales de todo tendrá un costo muy superior a los $200.000 mil millones de pesos, que de lejos es más que cualquiera de los presupuestos de los municipios antioqueños.- Además se tiene que asegurar el mantenimiento de su infraestructura, el personal que se requiere y quién será el que se deba meter la mano al dril en los próximos años.-

Una vez se resuelvan muchos de esos interrogantes, no queda ninguna duda que esta obra será de gran importancia para resolver los problemas que viven los habitantes en un valle cada vez más denso en su población y con menos espacios para el disfrute en familia de una tarde recreativa, de poder asistir a un concierto e incluso pensar en realizar ciclovías los domingos y festivos, tal como ha ocurrido en algunas ocasiones en estos meses de su construcción, así como se ha tenido la oportunidad de convocar encuentros deportivos, lúdicos, académicos y culturales con la comunidad, como una forma de propiciarle a los ciudadanos un sentido de pertenencia a este proyecto.- De allí que se vea con buenos ojos lo que propone Indeportes al estimar que el Parque Metropolitano podrá ser utilizado para una variedad de disciplinas deportivas que van desde el atletismo, patinaje y ciclismo, así como tiro con arco, artes marciales y disciplinas de combate.-

Finalmente el diputado guarda la esperanza que con el correr de los días se puedan superar los obstáculos que tiene al frente la obra, que como se ha dicho, pasan por asuntos graves en el área jurídica y económica, con unos pleitos con unas personas que se asentaron allí y que reclaman como propio una parte de esa faja de terreno, que dicho sea de paso hace parte de la Comuna Uno de Bello y que busca darle vida a esa parte de la ciudad y, sobre todo, subraya, lo importante es que sea autosostenible y que si ya la Gobernación de Antioquia se metió en semejante embrollo, pues que entre todos seamos capaces de sacar adelante la obra y encontrar en cada dificultad, no un freno, sino un reto a nuestras capacidades como dirigentes, finaliza en su argumentación el diputado Díaz Patiño.-