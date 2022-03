Si salgo jurado de votación y tengo síntomas de covid ¿qué hacer?

Por: Andrés Giraldo |

marzo 15, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Las enfermedades respiratorias han sido un lío para el país pues aún se tiene la sospecha de que pueden ser covid 19 o que los cambios climáticos han permitido que resfriados comunes o la influenza vuelva a afectar en nuestros hogares.

El Gobierno colombiano, según el Boletín de Prensa 9 de 2022, sugería que las personas jóvenes y con su esquema completo no necesitarían incapacidad médica, debido a que se suponen están sanas; pero que, ante síntomas físicos podrían ser aisladas siete días, reemplazando sus actividades laborales en la virtualidad o académicas con descanso en el hogar.

-Publicidad.-

En épocas de elecciones, el panorama parece cambiar para los jurados de votación, específicamente en lo relacionado con el aislamiento; ya que, aunque tengan síntomas, la primera pregunta de los médicos ante la consulta es ¿eres jurado de votación? Lo siento mucho, no podrás ser aislado, debido a que debes cumplir con esa actividad y no sabemos si realmente estás enfermo o te estás haciendo para no cumplir con tu obligación gubernamental, lo cual es poner en riesgo a miles de electores y compañeros jurados en esa actividad que también es laboral.

El problema mayor no es ese, pues la persona afectada podría faltar pensando en sí y en los demás, pero al no tener un aislamiento o incapacidad oficial no tiene una excusa de fuerza mayor, por lo que será sancionado con hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2022. Esto es gravísimo y necesario denunciar, porque a mí me ocurrió esta semana con mi EPS, en cita virtual: el domingo 13 de marzo debí cumplir mis actividades, aunque tenía dolor de garganta y resfriado común.

Publicidad.

¿Qué se debe hacer ante estos casos? ¿denunciar ante la SuperSalud, para que te respondan después de cumplir con las actividades de jurado y posiblemente infectar a otras personas? ¿cuál es mi responsabilidad como ciudadano? ¿no existen remanentes en cada puesto de votación que puedan reemplazar mi actividad?