Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 18: el poder de la imaginación

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

agosto 08, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

¿Recuerdan la historia de Aladino y la lámpara maravillosa? La imaginación es esa lámpara. Sólo tienes que soñar… pero incluso soñar, imaginar y proyectar con claridad en la pantalla mágica de la mente requiere unas cuantas condiciones. En esta lección presentaré algunas ideas, de tal forma que los buenos deseos surgidos del corazón (incluido el sueño de la paz) y las metas que queremos conquistar sean factibles. De hecho, el Universo hace las veces de Genio que nos puede conceder lo que le pedimos; sin embargo, también debemos aprender a pedir correctamente.

Yo afirmo: para alcanzar propósitos que redunden en el bien propio y común el paso número uno es la claridad del deseo sin que interfiera la ansiedad o expectativa angustiosa. El paso siguiente consiste en soñar vívidamente como si lo que anhelamos ya fuera una realidad. Así mismo, cuando se combinan con maestría tres poderes: imaginación, fe y el sentimiento del deseo ya cumplido, entonces suelen suceder cosas extraordinarias. No obstante, en un mundo abrumado por la sensación de carencia, y además aquejado de ansiedad, pesimismo, inmediatismo y demás estados mentales negativos se vuelve muy complejo para la mayoría de nosotros concentrar la atención (energía) en el estado que hace posible lo imposible.

-Publicidad.-

Insisto en esta premisa: el ser humano fue enviado a este plano o dimensión con un poder ilimitado. Más que co-creadores somos creadores. Por ejemplo, creamos nuestra propia realidad. Los pensamientos son semillas y cada quien cosecha conforme a lo sembrado. Es más, el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Desde esta perspectiva, si asumimos la propia responsabilidad de lo que nos sucede ya no tenemos a quien culpar: hemos dado entonces un paso gigante hacia la madurez. En cambio, los amigos de victimizarse se seguirán comportando como esos rebeldes sin causa que arman berrinches por cualquier tontería.

Por otra parte, los grandes maestros espirituales de todos los tiempos tenían un perfecto conocimiento de este tema y nos dejaron muchas enseñanzas al respecto. Es más, los recientes descubrimientos de la física cuántica (y otros eventos misteriosos que no logra explicar esta misma ciencia) ya formaban parte de la experiencia cotidiana de esos seres iluminados. Los denominados milagros, los fenómenos psíquicos (clarividencia, telepatía… ) y accidentes cuánticos como la bilocación y la ubicuidad dentro de pocos años serán explicados con relativa facilidad. Jesús, Buda, Yogananda, Rumi, Francisco de Asís, entre otros, constituyen paradigmas del poder de la fe, de la imaginación y del soñar.

Publicidad.

He dicho en capítulos precedentes que todo lo que existe en la realidad primero fue el sueño de alguien: los sueños pueden ser tan concretos o macizos como la roca. Por eso digo que es necesario que soñemos la paz, y todo aquello que deseemos con recta intención, pues lo que se pretende para perjuicio y daño de los demás va en contra vía de los principios espirituales, y por ende se devuelven como un boomerang.

Conforme a lo enunciado hasta el momento recomiendo la lectura inteligente de un célebre místico del siglo XX: Neville Goddard. Cito dos frases de él que nos ahorrarán años de búsqueda espiritual: si asumes tu deseo y lo vives como si fuera cierto, ningún poder en la tierra podría impedir que se convierta en un hecho; no es lo que quieres lo que atraes, atraes lo que crees que es verdad. De ahí que los grandes maestros del Espíritu nos invitan una y otra vez a asumir el sentimiento cumplido; es decir, que ya estamos experimentando lo que deseamos. Buda dijo: si lo imaginas lo creas. Por su parte el Divino Maestro enseña: todo es posible para el que cree. Todo lo que pidas orando, cree que ya lo recibiste y sucederá.

Ahora, el lector escéptico o polémico dirá: ¿qué ha conquistado el autor de esta lección para escribir con autoridad? Respondo: me han ocurrido tantas tragedias desde la niñez (algunas las expuse públicamente), situaciones que a muchos, quizás, los hubiera llevado al suicidio, y como mínimo al victimismo. No me he dejado aplastar: he conquistado cosas y todavía tengo un par de sueños luminosos por cumplir.

Por último, ¿ustedes se imaginan a toda la humanidad soñando, imaginando, enfocando la energía en la paz y el amor fraternal? Ocurrirían fenómenos cuánticos maravillosos. Yo creo que el mundo detendría su camino inexorable hacia el autoexterminio. Por lo menos los sentimientos de odio y de la venganza cesarían. En este sentido, un genial soñador soñó un mundo distinto. Ese mundo que imaginó viene en camino. Hablo de John Lennon (1940-1980). Fue asesinado en extrañas circunstancias un 8 de diciembre. El fundador de los Beatles nos invitó a imaginar. Recuerdo que el tema central de la clausura de los Juegos Olímpicos 2012 fue su inmortal canción Imagine. Bien podría ser el himno de la humanidad. Los dejo con un trozo de un texto iluminado:

Imagina que no hay países /Nada por lo que matar o morir /Y ninguna religión tampoco. /Imagina toda la gente /Viviendo la vida en paz /Tal vez digas que soy un soñador /Pero no soy el único. /Espero que algún día te unas a nosotros /Y el mundo será como Uno. /Imagina que no existen propiedades /Me pregunto si puedes hacerlo /Sin necesidad de codicia o hambre /Una hermandad de la humanidad. /Imagina toda la gente /Compartiendo todo el mundo.

Posdata: próxima lección… El padre ausente.