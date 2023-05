Se creyó Mafe Walker: la vida con los extraterrestres de Sandra Reyes

.Publicidad.

Sandra Reyes era a principios de este siglo una de las estrellas más rutilantes de la televisión colombiana. Era la protagonista de Pedro el Escamoso, un programa que llegó a tener 30 puntos de rating y que, veinte años después sigue siendo un clásico. Sin embargo Sandra Reyes renunció a la grandeza. Se convirtió en una hippie que descreía de la farándula, del sistema. Entre sus cambios espirituales estuvo lo de su creencia en los extraterrestres.

A sus 47 años sigue estando en la órbita de los colombianos.La doctora Paula va a ser un personaje inmortal. En una entrevista que hace poco le dio a RCN afirmó que ella cree en la vida en otros planetas y que esos alienígenas son gente chévere. Incluso dijo que ella había viajado más de una vez con ellos. “Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer” además afirmó que “Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro Rescate de la Tierra'”. Además llegó a un planeta fuera del sistema solar: “Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”.

A este paso Sandra Reyes estará siendo una especie de discípula de Mafe Walker, la famosa amiga de las alienígenas. Al paso que van crearán una nueva religión.