Petro y Galán no se ponen de acuerdo ni para decidir sobre un multicampus universitario para el enorme sector de Suba

Los que dan la cara la pelea son el Mineducación Daniel Rojas y la secretara de educación Isabel Segovia pero el desacuerdo es en casi todos los proyectos de Bogotá

El nuevo desacuerdo entre el gobierno nacional y el distrito es alrededor de la construcción de un Multicampus Universitario que integre a la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica y el SENA, que en el papel suena beneficioso para todos y muy especialmente para la localidad de Suba, una de las más pobladas de Bogotá con más de 1 millón de habitantes. Pero el ministro de educación Daniel Rojas y la secretaria de educación distrital Isabel Segovia están lejos de ponerse de acuerdo.

Para la Secretaria de Educación, los lotes que aporta el Distrito ya están saneados y listos, pero por parte del gobierno no hay claridad en materia de recursos, viabilidad jurídica y técnica en la intención de montar aulas modulares y los correspondientes trámites administrativos para la ejecución del proyecto y el plazo es el 30 enero del 2026.

El Ministro Rojas que ha dado a hacer anuncio, el 17 de diciembre pasado habló de un presupuesto de $200.000 millones aprobados por el Confis para garantizar hasta 2036 la financiación del proyecto educativo de Suba que comenzaría con aulas modulares temporales mientras se diseña el proyecto definitivo. Estas se levantaran en el mismo terreno en el que la alcaldesa Claudia López proyectaba una ciudadela que se le frustró y en el que Peñalosa tenía prevista la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente – ALO-.

La segunda fase de la que habla Rojas sería la construcción de la infraestructura complementaria permanente e iniciaría este año 2026 con una inversión de $8.000 millones y se terminaría con vigencias futuras aprobadas hasta 2028 para la ejecución de las obras. Este formaría parte del gran plan de la educación con una inversión de 1,9 billones con el fin de fortalecer la infraestructura educativa de prescolar, básica, media y superior.

La administración Galán se inclina más por una solución permanente y no de módulos transitorios y es esta la visión que tienen del Multicampus, con capacidad de crecimiento, oferta académica diversa y espacios adecuados para la formación, investigación, bienestar y vida universitaria a largo plazo.

Segovia es crítica de la solución temporal que según ella sería un engaño para los jóvenes de Suba porque las aulas que anuncia el Ministro no cuentan con no cuentan con un respaldo técnico y un plan de desembolsos sólido.

Los predios dispuestos por la Secretaria de Educación de Bogotá son: los terrenos del colegio Alfonso Jaramillo en la carrera 58 de 22.980 metros cuadrados y los predios de la Fundación Compartir con un área disponible de 15.120 metros cuadrados y un área total de 28.879 metros cuadrados que están listos a la espera de la claridad de parte de Daniel Rojas desde el ministerio de educación, que finalmente es el que gira la plata.

