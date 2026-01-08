- Espaldarazo de Sergio Díaz-Granados a la Alcaldía de Galán: la CAF será aliada en el plan de obras de Bogotá

El samario reelegido presidente del Banco de desarrollo que opera desde Panamá apoyará con más de USD 500 mil al IDU en la estructuración de proyectos viales

La Alcaldía de Bogotá a través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) antigua Corporación Andina de Fomento, cuyo objetivo será mejorar la estructuración de los proyectos de infraestructura vial que, el Instituto de Desarrollo Urbano actualmente está realizando en la ciudad en materia de movilidad y espacio público.

La alianza de cooperación firmada entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el IDU cuenta con recursos millonarios por un monto de 562.000 dólares, con lo cual la Alcaldía de Bogotá podría mejorar la infraestructura en el desarrollo de la ciudad, pensando en proyectar la ciudad del futuro en unos 50 años hacia adelante. De acuerdo con lo manifestado por el director de IDU Orlando Molano Pérez, el convenio firmado entre las dos partes está enfocado en 5 componentes de cooperación técnica que son: identificar buenas prácticas nacionales e internacionales, revisión de los modelos de elaboración de presupuestos y nuevos esquemas integrales de gerencia para la estructuración de proyectos de infraestructura vial en Bogotá.

Lo que le permite a la Alcaldía de Bogotá fortalecer el Instituto de Desarrollo Urbano en su misión de estructurar las grandes obras y proyectos de infraestructura que, actualmente se realizan en la ciudad en busca de mejorar la movilidad, el espacio público y la calidad de vida de los bogotanos. La alianza en buena hora, permite que el IDU fortalezca sus capacidades en la estructuración de proyectos, mejorando los tiempos de ejecución y la calidad de las obras.

Rodrigo Peñailillo en representación del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina Sergio Díaz-Granados recientemente reelegido en la presidencia, aseguró que la alianza firmada, mejorará, la estructuración de las obras civiles que se llevan a cabo en la ciudad, permitiendo reducir los tiempos de planeación, ejecución de las obras y los retrasos que históricamente se registran en las entregas de los proyectos de infraestructura que requiere Bogotá.

Con este fortalecimiento institucional, el IDU espera hacer visible nuevos esquemas de trabajo interinstitucional, proponer mejoras en la factibilidad y estudios y diseños de los grandes proyectos de infraestructura de la ciudad. Según Molano Pérez el convenio, tendrá una duración de 18 meses aproximadamente, se estima que es tiempo suficiente para que la Administración del Alcalde Galán pueda fortalecer institucionalmente el IDU.

Con la firma de este convenio, el director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU Orlando Molano, está dando cumplimiento a la directriz dada por el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, en el sentido de buscar mecanismos, alternativas y alianzas que permitan mejorar el avance las megaobras en la ciudad y es parte de las estrategias de la Alcaldía de Bogotá para mejorar el desarrollo urbano del distrito.

A través de esta cooperación técnica con la CAF, la administración busca hacer ajustes en la planeación de tal forma que incidan positivamente en el desarrollo posterior de las obras con el objetivo de mejorar todos los procesos antes de ejecutar los proyectos, revisando las metodologías y procedimientos que se utilizan actualmente en la estructuración de los proyectos estudios y diseños de los mismos. Cabe notar que, la CAF con Sergio Díaz-Granados a la cabeza ha venido apoyando grandes proyectos de infraestructura del Gobierno Nacional como el préstamo otorgado el pasado mes de octubre de 2025 por un monto de USD 300 millones para financiar el programa de apoyo a la reactivación ferroviaria, movilidad sostenible y eficiencia logística.

También la aprobación que hizo la CAF el 8 de noviembre de 2025, un préstamo al gobierno colombiano por un valor de USD 300 millones para la modernización varios aeropuertos del país. Esta operación apoyará las inversiones estratégicas del plan 2025 – 2030 del Gobierno Nacional, el cual incorporará proyectos que mejoran la conectividad del país como es el caso de ampliación de la pista del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta y el aeropuerto de Tolú Golfo de Morrosquillo en el departamento de Sucre y la modernización tecnológica y de redes en todo el territorio nacional.

