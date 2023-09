.Publicidad.

Mientras William Lai, líder del partido DPP de la isla de Taiwán se detuvo en Estados Unidos en su trayecto hacia Paraguay, único país suramericano que aún tiene lazos diplomáticos con el régimen de Taiwán, el Parlamento Centroamericano le daba un severo golpe a las pretensiones taiwanesas, expulsando al delegado del llamado Yuan Legislativo y dándole la representación de China en el organismo interparlamentario, al delegado de la Asamblea Nacional Popular de China.

América Central la forman 7 países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La habitan aproximadamente 50 millones de personas, el más habitado es Guatemala (18 millones), el más grande es Nicaragua (130.0000 kilómetros cuadrados), la mayor economía es la de Panamá con 76 mil millones de dólares y el mejor ingreso per cápita también es el de Panamá con 17.000 dólares por habitante. Solo Panamá y Costa Rica superan ingresos per cápita de 10.000 dólares, el resto están dentro de los cien países más pobres del mundo, algunos de ellos con ingresos tan bajos como 2.200 dólares para Nicaragua y 3.000 para Honduras.

Pues bien, por años esta región tan empobrecida fue la más importante base de relaciones diplomáticas de Taiwán. En 1985 Nicaragua fue el primer país en tender lazos diplomáticos con Beijing bajo la presidencia de Daniel Ortega, pero Violeta de Chamorro volvió a restablecerlas con Taiwán en 1990. Cuando Ortega volvió a la presidencia en 2007, mantuvo lazos con Taiwán hasta que en 2018 cuando las restableció con la República Popular China. Belice tuvo un breve periodo de reconocimiento de la República Popular China entre 1987 y 1989.

Para Taiwán, el reconocimiento de 7 países latinoamericanos en 2007 significaba la cuarta parte de sus relaciones diplomáticas. China por su lado hizo un trabajo persistente y paciente, hasta que en 2007 el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, rompió relaciones con Taiwán y las abrió con la República Popular China. Luego vino Panamá en 2017 con Juan Carlos Varela, Salvador en 2018 con Salvador Sánchez, Nicaragua otra vez en 2021 con Ortega y el más reciente, Honduras con Xiomara Castro. Solo Guatemala y Belice tienen relaciones diplomáticas con el régimen de Taipei.

Esta expansión del reconocimiento internacional de China en América Central es el resultado de la diplomacia combinada con el intercambio cultural y el comercio. En Panamá además se sumaba una población de origen chino que superaba las 150 mil personas cuando se abrieron relaciones diplomáticas con China.

Al mismo paso se ha dado la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI): Panamá en 2017, Costa Rica y El Salvador en 2018, Nicaragua en 2022 y Honduras en 2023.

Más allá que el proceso de ampliación del reconocimiento diplomático de China en la región agudice el aislamiento de Taiwán, a quien a estas alturas solo reconocen 12 países del mundo, es el reflejo de la inutilidad de no tener relaciones con China.

En efecto, ninguno de estos países tenía un beneficio por estar con Taiwán, algo que no correspondía a sus intereses nacionales y se daba más bien por la presión bastante explícita de Estados Unidos, el principal socio de casi todos esos países.

En términos de comercio, Taiwán no era un socio importante de la región al momento en que cualquiera de esos países rompió relaciones con la isla para abrirlas con China. En cambio, una vez establecidos los lazos diplomáticos y la adhesión al BRI, se dispararon los negocios. Por ejemplo, par Costa Rica Taiwán era solo el 0.94% de sus exportaciones, mientras a China destinaba el 7.33% en 2007. Las importaciones panameñas de 2017 provenientes de Taiwán solo representaban el 0.25% mientras que las originadas en China eran el 23%.

Las relaciones con Taiwán no llevaron comercio, ni inversión, ni intercambio educativo, ni cooperación agrícola significativa a ninguno de los países centroamericanos. Los intercambios con China eran significativos y crecientes incluso antes de que se abrieran relaciones diplomáticas.

¿Qué explica esta anomalía? Básicamente que Estados Unidos, socio principal de casi todos los países centroamericanos, es el gestor real de los intereses taiwaneses en la región. Ciertamente cada vez con menos éxito, pero Washington no deja tareas pendientes; no importa si sus intereses por ser la máquina respiratoria de Taiwán no benefician a los países centroamericanos.

Cuando los países y las instituciones basan sus decisiones en la realidad que demuestran los hechos, suceden estos procesos como el de reconocimiento del principio de una sola China.